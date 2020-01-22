Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Стихотворение, написанное рукой Виктора Гюго, случайно обнаружили в колледже имени писателя на востоке Франции, . Стихотворение, написанное рукой Виктора Гюго, случайно обнаружили в колледже имени писателя на востоке Франции, сообщает Le Figaro.

"Мы хотели разобрать архив и навести порядок в документах, путь даже и не самых важных", - рассказывает директор учебного заведения Жан-Жак Фито. В результате сотрудники наткнулись на "всеми забытый" раритет с явной подписью Виктора Гюго в одном из шкафов между архивными документами и бухгалтерскими счетами. Это произошло во время генеральной уборки накануне Нового года.

Рукописи около 150 лет, но она очень хорошо сохранилась. После обнаружения ее поместили под стекло, и теперь она украшает одну их стен кабинета директора.

Стихотворение называется "Бедные дети". Драгоценный текст, состоящий из двух четверостиший, колледж приобрел в 1951 году. На обороте история его появления.

Так, в 1868 году автор подарил его лотерее в пользу бедных детей в Безансоне, родном городе писателя. У сына победителя лотереи его купил букинист и в мае 1951 года перепродал руководству лицея имени Виктора Гюго за шесть тысяч франков. В 1980 году лицей стал колледжем.

Текст ранее публиковался. Это немного измененный отрывок стихотворения Dieu est toujours là из сборника "Внутренние голоса", который был издан в 1837 году.