"Зеленский приветствует российскую армию". Чего боятся в Киеве

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Антон Лисицын. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что едет в Израиль на форум памяти жертв холокоста, приуроченный к 75-летней годовщине освобождения Освенцима. Внутри страны его визит вызвал оживление националистов. Прозвучало даже мнение, что это "унижение Украины". А ведь только недавно израильский МИД выражал недоумение по поводу прославления в Киеве и Львове "национальных героев", причастных к массовым убийствам евреев. Как Зеленский совмещает мероприятия в память о холокосте с культом Бандеры — разбиралось РИА Новости.

"Я бы сказал речь"

Офис президента уведомил, что Зеленский проведет в Израиле 23 и 24 января. Помимо участия в церемонии, посвященной 75-летию освобождения концлагеря Освенцим (Аушвиц), украинский лидер встретится с руководством страны и представителями израильских деловых кругов.

интервью The Israeli Times украинский президент сказал, что ему все равно, будет он выступать на форуме или нет. Но, как оказалось, не так уж все равно. "Многие из тех, кто погиб во время этой трагедии (холокоста. — Прим. ред.), были украинскими евреями, начиная с Бабьего Яра, где были казнены 150 тысяч украинских евреев. <…> Каждый четвертый еврей, убитый в ходе холокоста, был украинским <…>. Я думаю, поэтому было бы честно, если президент Украины сказал бы речь", — объяснял Зеленский.

На вопрос, не расстроит ли украинских националистов поминовение жертв нацистов, глава государства ответил, что, по данным организации Pew Research Center, в 2018-м на Украине был самый низкий уровень антисемитизма в Европе. И напомнил, что он сам еврей. И это, по его словам, никого не волнует. По иронии судьбы в день публикации интервью в родном городе Зеленского — Кривом Роге — осквернили памятник жертвам холокоста.

Умиротворяющие заявления потребовались Зеленскому после случившейся перепалки между израильским и украинским МИД в преддверии форума. Все началось с традиционного "бандеровского Нового года". По улицам украинских городов прошли шествия в честь дня рождения лидера ОУН* Степана Бандеры. На это отреагировали послы Польши Бартош Цихоцкий и Израиля Джоэл Лион. Дипломатов обеспокоило, что органы государственной власти присоединились к насаждению культа идеологов ОУН*. "Львовский областной совет принял постановление <…> о чествовании нацистского коллаборациониста Андрея Мельника, а также ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы, создателя теории украинской расы", — говорилось в совместном заявлении послов. А власти столицы Украины отметили день рождения Бандеры баннером с его портретом на фасаде здания горадминистрации.

Но Киев осадил дипломатов. "Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев", — заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

Израильский МИД не остался в долгу и осудил прославление героев Украинской повстанческой армии (УПА)* и Организации украинских националистов (ОУН)*. "Лица, ответственные за убийства евреев и погромы, а также антисемитские идеологи Украинского национального движения в последнее время стали объектом публичного чествования в Украине", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Два разных памятных дня

Но и внутри страны для Зеленского все непросто. Депутат Верховной рады, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович назвал поездку президента в Иерусалим "унижением Украины".

Более всего парламентария возмутило, что Зеленскому придется слушать выступление главы российского государства Владимира Путина. "Президенту Украины отвели роль безмолвной массовки во время пропагандистской речи Путина, и он на эту роль согласился, — негодовал Вятрович. — Мне стыдно за руководителя страны, который <…> в День соборности Украины едет в Израиль поучаствовать в массовке Путина. Что дальше? Поедет в Москву 9 мая, чтобы постоять рядом с Путиным и поздравить с трибуны Мавзолея российскую армию?"

На самом деле Вятрович в полемическом задоре мог и ошибиться. День соборности отмечается на Украине 22 января. Зеленский, как полагается главе государства, успеет поздравить и тех сограждан, для кого эта дата — праздник, и принять участие в памятной церемонии.

Но Вятрович не одинок в настороженном отношении к поездке президента Украины в Иерусалим. В партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко (Вятрович представляет в парламенте эту политическую силу) также высказали опасения по поводу предстоящего визита. Депутат Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что для Киева рискованна сама возможность встречи Зеленского с Путиным. "Зеленский, вероятно, может согласиться на новые обязательства Украины в контексте мирного урегулирования российской агрессии на Донбассе", — предупреждала она.

Политтехнолог Константин Долгов ставит по сомнение данные Pew Research Center об уровне антисемитизма на Украине. "Мое мнение таково: "уровень антисемитизма" не имеет ничего общего с реальным антисемитизмом, как не имеет ничего общего с реальной коррупцией так называемый коррупционный рейтинг, — говорит эксперт.

"Важно понимать другое. Есть ли реальный антисемитизм на Украине? Есть, — утверждает Долгов. — Делает ли что-нибудь нынешняя украинская власть для борьбы с этим явлением? Нет, не делает. Более того: украинская власть делает множество шагов для того, чтобы это явление росло и ширилось".

Бывший участник Евромайдана и военнослужащий украинской армии журналист Александр Мединский полагает, что в высказывании Зеленского о низком уровне антисемитизма есть некоторое лукавство. "С одной стороны, среди народа сейчас массового антисемитизма нет. Действительно, большинство спокойно проголосовало за президента-еврея. Хотя исторически традиции погромов, негативного отношения к евреям были сильны в селах на западной и центральной Украине. Достаточно вспомнить Симона Петлюру, то, что происходило во время Второй мировой войны, когда местные громили евреев еще до оккупации. Немцам приходилось иногда останавливать такую самодеятельность. Условный избиратель Зеленского, те самые 75 процентов, равнодушны к его национальности. Но для многих его противников (25 процентов) антисемитизм — идея фикс", — говорит Мединский.

По его словам, складывается парадоксальная ситуация: большинство населения не испытывает негативных чувств к евреям, но наиболее политизированная националистическая часть страны готова обвинять их во всех грехах. "Политик Олег Тягнибок публично орал, что евреев и москалей надо выдергивать, как сорняки, из нашей земли. Неслучайно тризуб в Британии попал в список экстремистских символов. Идиоты-националисты постарались, чтобы символ Украины воспринимался как знак чуть ли не нацистов. Я сам лично сталкивался с антисемитизмом в армии, когда хотел отпроситься у командира в реформатскую синагогу. Услышал в ответ: "Так ты еврей? От вас все беды, топить вас надо в реках". И именно такие люди строят современную Украину", — вспоминает Мединский.

Историк, бывший депутат Одесского горсовета Александр Васильев отмечает, что такие скандалы не изменят пропагандистской линии Киева. "Для каждой аудитории есть свои месседжи. Насаждение националистического культа ориентированно на внутреннюю аудиторию. Надо индоктринировать население, что вот, дескать, были борцы за Украину, они ее "выбороли", и мы продолжаем бороться. А для внешнего потребления, конечно, другой курс", — объясняет эксперт.

Внутренние, "неэкспортные", герои Украины неприемлемы за границей. "Но польские политики будут возмущаться, запрещать бандеровскую символику, а, например, внешняя политика Варшавы от этого не изменится. Эта страна будет противодействовать влиянию Москвы в регионе. С другой стороны, показателен и случай с отказом Яд ва-Шем (израильского мемориала Катастрофы и Героизма. — Прим.ред.) признать митрополита Шептицкого праведником мира. Да, Шептицкий участвовал в спасении евреев, но точно так же он был причастным к созданию дивизии СС "Галичина", — напоминает Васильев.