Дружба со скидкой: кто обеспечит Белоруссию нефтью

ООО «Нафтан» - один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Максим Рубченко. "Белорусская нефтяная компания" закупила в Норвегии восемьдесят тысяч тонн нефти Johan Sverdrup. Сегодня вечером танкер прибудет в литовский порт Клайпеда, откуда норвежское сырье по железной дороге отправится в Новополоцк, на завод "Нафтан", принадлежащий государственному концерну "Белнефтехим". Почему Минск решил искать замену российским поставкам и к чему это приведет — в материале РИА Новости.

Хроника кризиса

В конце декабря переговоры о новом нефтяном контракте с Москвой зашли в тупик. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о возможности поставок через Польшу американской или саудовской нефти — реверсом по магистральному нефтепроводу "Дружба".

С 1 января нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии практически не получают сырье из России, за исключением небольших объемов, которые вызвалась обеспечивать группа "Сафмар".

Неделю назад, 14 января, первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой проинформировал общественность о том, что коммерческие предложения разосланы "во все возможные страны", включая Украину, Польшу, государства Балтии, Казахстан, Азербайджан.

Ответы Минск не порадовали. В польской компании PERN, выступающей оператором нефтепровода "Дружба", заявили, что прокачивать белорусской стороне сырье по трубопроводу "невозможно из-за особенностей технической инфраструктуры".

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев выразил готовность рассмотреть белорусское предложение и организовать срочную встречу с национальными нефтяными компаниями. Переговоры собирались провести до 20 января.

Но никаких встреч не состоялось. А вчера Александр Лукашенко объяснил, что прокачке казахстанской нефти препятствует Россия.

"Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим, — уточнил белорусский лидер. — Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника".

Впрочем, эксперты уверены, что дело не в кознях Москвы, а в том, что казахстанская нефть CPC Blend дороже российской Urals на 0,5 доллара за баррель. К этому еще надо добавить неизбежные дополнительные затраты на транспортировку.

Аналогичная ситуация и с Азербайджаном: Государственная нефтяная компания готова отправлять сырье в Белоруссию, но "конкретных решений на этот счет пока нет". И, скорее всего, не будет, поскольку сорт Azeri Light дороже Urals примерно на три доллара за баррель.

Что касается Украины, то Киев сам зависит от поставок российской нефти через Белоруссию, поскольку порты страны не могут обеспечить прием достаточного количества сырья даже для собственных НПЗ.

В результате помочь Белоруссии вызвалась только Латвия, предложившая свои порты. Об этом сообщил латвийский премьер-министр Артурс Кришьянис Кариньш после переговоров в Минске с Александром Лукашенко на прошлой неделе. Так норвежская нефть оказалась в Клайпеде.

Дружба проверяется скидкой

Кризис между Москвой и Минском, как обычно, возник из-за цен. "Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой", — утверждает Александр Лукашенко. Москва, в свою очередь, заявляет, что белорусские НПЗ не хотят платить за сырье по рыночным котировкам.

Стоимость российской нефти для Белоруссии определяется по сложной формуле, учитывающей котировку сорта Brent, дисконт отечественной марки Urals к Brent, расходы на прокачку сырья до заводов и скидку в 3,7 доллара за тонну.

Именно эта скидка стала камнем преткновения: Минск требует увеличить ее до 15 долларов, а поизводители соглашаются максимум на шесть.

По оценкам российской стороны, "Белнефтехим" и так платит всего 83 процента рыночной цены нефти и экономит примерно 65 долларов на каждой тонне. По новым условиям этот показатель снижается до 60 долларов, тем не менее общая сумма экономии превысит 1,4 миллиарда за год. Но Минску этого мало.

Хитрый маневр

Аналитики не сомневаются в том, что попытки белорусских партнеров выбить дополнительные привилегии объясняются российским "налоговым маневром", предусматривающим постепенный отказ от экспортной пошлины на нефть.

Так, пошлина снизилась с 90,5 доллара за тонну в декабре до 77,2 в январе. Соответственно, сократилась прибыль Минска от реэкспорта российской нефти и от поставок на внешний рынок изготовленных из нее нефтепродуктов.

К окончанию налогового маневра в 2024 году пошлина вообще исчезнет, а вместе с ней — и ценовое преимущество белорусских заводов. Это может обернуться остановкой НПЗ, которые сейчас служат главной опорой белорусской экономики.

Поэтому Минск старается заранее выторговать условия повыгоднее, используя альтернативные закупки в качестве рычага давления на Москву.

Это фактически подтвердил белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой. "При реализации налогового маневра и ежегодном увеличении стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла", — подчеркнул он.

Но шантаж вряд ли увенчается успехом: все понимают, что реальных альтернатив у Белоруссии нет просто в силу географического расположения.

В частности, в случае с норвежской нефтью белорусам придется дополнительно оплачивать транспортировку сырья из Норвегии в Клайпеду, перегрузку в цистерны и перевозку по железной дороге в Новополоцк.

Это добавит к стоимости каждой тонны примерно двадцать долларов. Поэтому Минск и ограничился чисто символической сделкой: среднесуточный объем переработки нефти на "Нафтане" превышает 25 тысяч тонн, так что сырья из Норвегии заводу хватит лишь на три дня с небольшим.

Белорусы этого особенно и не скрывают. "Ждем поставку, а там дальше будем продолжать переговоры с Россией", — ответил агентству Reuters представитель "Белнефтехима" на вопрос о дальнейших планах сотрудничества с Норвегией.