Амурчанин устраивает хоккейные турниры на "дальневосточном гектаре"

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Организовать бесплатный каток для жителей родного села и проводить там соревнования — именно так решил распорядиться своим "дальневосточным гектаром" Денис Карюк из Константиноградовки в Амурской области.

Единственная на весь населенный пункт спортивная площадка появилась три года назад. Денис решил построить ее на территории своего участка в центре села, где раньше стояли жилые дома.

"Идея появилась очень просто: я сам играю в хоккей. Теперь тут по выходным катаются дети, а также тренируется местная команда", — рассказал Карюк в комментарии РИА Новости.

На новом ледовом покрытии также проводятся хоккейные соревнования с энтузиастами из соседних сел. Помимо этого, коробкой с удовольствием пользуются и обычные местные жители, которые приходят бесплатно покататься на коньках всей семьей. По словам Дениса, желающих провести время на льду с каждым годом все больше.

"С 1 февраля планируем приглашать хоккейные команды из других районов области, чтобы устраивать соревнования. Конечно, площадка будет развиваться и дальше", — подчеркнул Карюк.