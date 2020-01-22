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2020-01-22T15:24+0300
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Амурчанин устраивает хоккейные турниры на "дальневосточном гектаре"
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РИА Новости

Амурчанин устраивает хоккейные турниры на "дальневосточном гектаре"

08:00 22.01.2020 (обновлено: 15:24 22.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоДети играют в хоккей
Дети играют в хоккей
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Организовать бесплатный каток для жителей родного села и проводить там соревнования — именно так решил распорядиться своим "дальневосточным гектаром" Денис Карюк из Константиноградовки в Амурской области.
Единственная на весь населенный пункт спортивная площадка появилась три года назад. Денис решил построить ее на территории своего участка в центре села, где раньше стояли жилые дома.
"Идея появилась очень просто: я сам играю в хоккей. Теперь тут по выходным катаются дети, а также тренируется местная команда", — рассказал Карюк в комментарии РИА Новости.
На новом ледовом покрытии также проводятся хоккейные соревнования с энтузиастами из соседних сел. Помимо этого, коробкой с удовольствием пользуются и обычные местные жители, которые приходят бесплатно покататься на коньках всей семьей. По словам Дениса, желающих провести время на льду с каждым годом все больше.

"С 1 февраля планируем приглашать хоккейные команды из других районов области, чтобы устраивать соревнования. Конечно, площадка будет развиваться и дальше", — подчеркнул Карюк.

Всего в Амурской области было выдано более шести тысяч "дальневосточных гектаров". Больше всего получателей — в Благовещенском, Ивановском, Свободненском и Серышевском районах.
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Хорошие новостиХорошие новостиАмурская область
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