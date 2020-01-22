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Туризм
2020-01-22T02:25+0300
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В Калифорнии сняли вирусное видео с огненным водопадом
https://cdn24.img.ria.ru/images/156367/94/1563679464_0:88:2068:1251_1036x0_80_0_0_1c6cf43421c7b3677e3413b8d166a98f.jpg
РИА Новости

В Калифорнии сняли вирусное видео с огненным водопадом

02:25 22.01.2020
268
© Domenico CaliaВодопад "Лошадиный Хвост" в Йосемитском национальном парке в Калифорнии, США. Стоп-кадр видео
Водопад Лошадиный Хвост в Йосемитском национальном парке в Калифорнии, США. Стоп-кадр видео
© Domenico Calia
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. В калифорнийском национальном парке Йосемити сняли видео с огненным водопадом. За пару дней ролик набрал в соцсети пять миллионов просмотров, сообщает ABC News.
На самом деле, никакого огня в ролике нет. Это обычный водопад, на который под прямым углом попадает солнечный свет, и создается такая оптическая иллюзия. Это явление называется "хвощ". Оно происходит на восточной стороне горы Эль-Капитан каждый год. Как правило, две недели февраля во время заката на несколько минут в Йосемити зажигается "огненный" водопад. Сотрудники парка говорят, что уникальный эффект бывает лишь при ясной погоде.
Видео стало очень популярным в интернете, набрав сотни тысяч лайков и комментариев. Пользователи сочли Национальный парк Йосемити магическим местом.
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