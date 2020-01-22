В Калифорнии сняли вирусное видео с огненным водопадом

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. В калифорнийском национальном парке Йосемити сняли видео с огненным водопадом. За пару дней ролик набрал в соцсети пять миллионов просмотров, сообщает ABC News.
“Firefall” at Horsetail Fall in Yosemite National Park, California, looks like a scene from a fantasy movie. But, it is an ordinary waterfall, which is illuminated by the sunset, that gives it a fiery glow. pic.twitter.com/kP2aFmM6Cg— Domenico Calia (@CaliaDomenico) January 19, 2020
На самом деле, никакого огня в ролике нет. Это обычный водопад, на который под прямым углом попадает солнечный свет, и создается такая оптическая иллюзия. Это явление называется "хвощ". Оно происходит на восточной стороне горы Эль-Капитан каждый год. Как правило, две недели февраля во время заката на несколько минут в Йосемити зажигается "огненный" водопад. Сотрудники парка говорят, что уникальный эффект бывает лишь при ясной погоде.
Видео стало очень популярным в интернете, набрав сотни тысяч лайков и комментариев. Пользователи сочли Национальный парк Йосемити магическим местом.
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