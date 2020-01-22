В Калифорнии сняли вирусное видео с огненным водопадом

На самом деле, никакого огня в ролике нет. Это обычный водопад, на который под прямым углом попадает солнечный свет, и создается такая оптическая иллюзия. Это явление называется "хвощ". Оно происходит на восточной стороне горы Эль-Капитан каждый год. Как правило, две недели февраля во время заката на несколько минут в Йосемити зажигается "огненный" водопад. Сотрудники парка говорят, что уникальный эффект бывает лишь при ясной погоде.