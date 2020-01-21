Бальбек: НАТО пока не может "просчитать" российскую ПВО на юге страны

"На новое поколение дронов в НАТО возлагают большие надежды, но и эта идея провалится, мы не идем на провокации и активизируем ЗРК лишь в случае нарушения воздушного пространства РФ, а в этом случае результат для дрона будет печально предсказуем - он будет уничтожен", - сказал Бальбек.