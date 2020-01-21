Бальбек: НАТО пока не может "просчитать" российскую ПВО на юге страны

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Заявление главы НАТО о создании нового поколения дронов Global Hawk, способных вести разведку вглубь территории РФ, говорит о том , что "просчитать" ПВО на юге России у НАТО пока не получилось, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Накануне норвежское издание VG со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга сообщило, что новые беспилотники НАТО Global Hawk смогут заглянуть на сотни километров вглубь России. По словам генсека, модернизированные дроны дадут НАТО "уникальные преимущества, которых нет у России и Китая".
"Попытки активизировать ПВО на юге России велись НАТО регулярно, но безрезультатно", - сказал Бальбек.
По его словам, командование НАТО не оставляет попыток "оцифровать" средства российской ПВО для последующей расшифровки и разработки противодействия .
"На новое поколение дронов в НАТО возлагают большие надежды, но и эта идея провалится, мы не идем на провокации и активизируем ЗРК лишь в случае нарушения воздушного пространства РФ, а в этом случае результат для дрона будет печально предсказуем - он будет уничтожен", - сказал Бальбек.
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