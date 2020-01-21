Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-21T23:59+0300
https://ria.ru/20200121/1563700930.html
Кудрин отметил профессионализм и опыт новых членов правительства
https://cdn25.img.ria.ru/images/156088/97/1560889727_0:247:2212:1491_1036x0_80_0_0_2072c4855ac4abcd18f3c35e9f2c5755.jpg
РИА Новости

Кудрин отметил профессионализм и опыт новых членов правительства

23:58 21.01.2020 (обновлено: 23:59 21.01.2020)
763
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин отметил профессионализм и опыт новых членов правительства России.
"Кабинет (Михаила – ред.) Мишустина сформирован. Много молодых, но уже опытных профессионалов. Будет непросто. Удачи правительству!", - написал Кудрин в своем аккаунте в Twitter.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства
Вчера, 22:33
Кто остался, кто пришел. Новые лица правительства России
Во вторник вечером президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении нового кабинета министров.
Свои посты сохранили министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов, который перестал быть первым вице-премьером, глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минтранса Дмитрий Дитрих, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Владимир Колокольцев продолжит занимать кресло министра внутренних дел, Александр Козлов остался министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, а Константин Чуйченко перешел с должности вице-премьера на должность министра юстиции.
Новым главой министерства экономического развития стал губернатор Пермского края Максим Решетников, министром труда и соцзащиты - бывший замминистра финансов Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов ранее возглавлял Рособрнадзор. Михаил Мурашко сменил Росздравнадзор на кресло главы министерства здравоохранения. Главой Минкультуры стала Ольга Любимова, занимавшая до этого в министерстве должность главы департамента кинематографии. Главой министерства науки и высшего образования стал ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков. Главой Минспорта стал Олег Матыцин, который возглавлял Международную федерацию студенческого спорта. Минкомсвязи возглавил Максут Шадаев, который занимал до этого должность вице-президента Ростелекома по цифровым платформам.
Новое правительство в лицах
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Первым заместителем председателя правительства назначили Андрея Белоусова. На этом посту он сменил Антона Силуанова. Ранее Белоусов был помощников президента.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов
1 из 30

Первым заместителем председателя правительства назначили Андрея Белоусова. На этом посту он сменил Антона Силуанова. Ранее Белоусов был помощников президента.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© Фото : сайт ФНС РФ

Дмитрий Григоренко стал вице-премьером — руководителем аппарата правительства. До этого он был заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.

Дмитрий Григоренко
2 из 30

Дмитрий Григоренко стал вице-премьером — руководителем аппарата правительства. До этого он был заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.

© Фото : сайт ФНС РФ
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Вице-премьером также стал Юрий Трутнев. Он будет совмещать эту должность с постом полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев на форуме Арктика – территория диалога. 9 апреля 2019
3 из 30

Вице-премьером также стал Юрий Трутнев. Он будет совмещать эту должность с постом полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

На фото: вице-премьер Виктория Абрамченко. Ранее она была заместителем министра экономического развития и руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Виктория Абрамченко
4 из 30

На фото: вице-премьер Виктория Абрамченко. Ранее она была заместителем министра экономического развития и руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Вице-премьер Татьяна Голикова сохранила пост заместителя председателя правительства. С 2013 по 2018 год она возглавляла Счетную палату.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
5 из 30

Вице-премьер Татьяна Голикова сохранила пост заместителя председателя правительства. С 2013 по 2018 год она возглавляла Счетную палату.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Юрий Борисов также останется зампредом правительства. Он будет курировать толивно-энергетический комплекс.

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
6 из 30

Юрий Борисов также останется зампредом правительства. Он будет курировать толивно-энергетический комплекс.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Глава холдинга "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко станет вице-премьером.

Дмитрий Чернышенко
7 из 30

Глава холдинга "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко станет вице-премьером.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

На фото: вице-премьер Алексей Оверчук. С 2011 года он работал заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы РФ Алексей Оверчук на XI Гайдаровском форуме в Москве
8 из 30

На фото: вице-премьер Алексей Оверчук. С 2011 года он работал заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин теперь — вице-премьер нового правительства.

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин
9 из 30

Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин теперь — вице-премьер нового правительства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Министр обороны Сергей Шойгу продолжит возглавлять Минобороны.

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
10 из 30

Министр обороны Сергей Шойгу продолжит возглавлять Минобороны.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Сергей Лавров также остался главой Министерства иностранных дел.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
11 из 30

Сергей Лавров также остался главой Министерства иностранных дел.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© АГН "Москва" / Александр Авилов

Директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова сменила Владимира Мединского на посту главы ведомства.

Директор департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова
12 из 30

Директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова сменила Владимира Мединского на посту главы ведомства.

© АГН "Москва" / Александр Авилов
© РИА Новости / Алексей Куденко

Владимир Колокольцев останется министром внутренний дел. Этот пост он занимает с 2012 года.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства
13 из 30

Владимир Колокольцев останется министром внутренний дел. Этот пост он занимает с 2012 года.

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Александр Новак сохранил должность главы Минэнерго.

Министр энергетики РФ Александр Новак
14 из 30

Александр Новак сохранил должность главы Минэнерго.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Работу на прежнем посту также продолжит министр транспорта Евгений Дитрих. Он возглавляет Минтранс с 2018 года.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время брифинга в аэропорту Шереметьево
15 из 30

Работу на прежнем посту также продолжит министр транспорта Евгений Дитрих. Он возглавляет Минтранс с 2018 года.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На фото: переназначенный президентским указом министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Денис Мантуров
16 из 30

На фото: переназначенный президентским указом министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Андрей Жабин

Максут Шадаев в новом правительстве займет пост министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. С сентября 2018 года он был вице-президентом ПАО "Ростелеком" по цифровым платформам, а с февраля 2019 года совмещал эту должность с постом генерального директора АО "РТ Лабс".

Максут Шадаев
17 из 30

Максут Шадаев в новом правительстве займет пост министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. С сентября 2018 года он был вице-президентом ПАО "Ростелеком" по цифровым платформам, а с февраля 2019 года совмещал эту должность с постом генерального директора АО "РТ Лабс".

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Андрей Жабин
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Дмитрий Кобылкин остался главой Министерства природных ресурсов и экологии.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
18 из 30

Дмитрий Кобылкин остался главой Министерства природных ресурсов и экологии.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко в новом правительстве возглавит Минздрав.

Михаил Мурашко
19 из 30

Бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко в новом правительстве возглавит Минздрав.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© Фото : предоставлено пресс-службой Минсельхоза РФ

Дмитрий Патрушев остался министром сельского хозяйства.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
20 из 30

Дмитрий Патрушев остался министром сельского хозяйства.

© Фото : предоставлено пресс-службой Минсельхоза РФ
© Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Владимир Якушев в новом правительств сохранил за собой пост министра строительства и ЖКХ России.

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
21 из 30

Владимир Якушев в новом правительств сохранил за собой пост министра строительства и ЖКХ России.

© Нина Зотина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Трефилов

Сергей Кравцов возглавил Министерство просвещения. Ранее он был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов
22 из 30

Сергей Кравцов возглавил Министерство просвещения. Ранее он был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Валерий Фальков, ранее занимавший должность ректора Тюменского государственного университета, стал министром науки и высшего образования.

Ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков
23 из 30

Валерий Фальков, ранее занимавший должность ректора Тюменского государственного университета, стал министром науки и высшего образования.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Александр Козлов сохранил в новом правительстве пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 3 июля 2019
24 из 30

Александр Козлов сохранил в новом правительстве пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Юлия Калинина / Перейти в фотобанк

Олег Матыцин назначен министром спорта. С 2015 года он занимал пост президента Международной федерации студенческого спорта.

Олег Матыцин
25 из 30

Олег Матыцин назначен министром спорта. С 2015 года он занимал пост президента Международной федерации студенческого спорта.

© РИА Новости / Юлия Калинина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Антон Котяков возглавил Министерство труда и соцзащиты. До этого он был заместителем министра финансов.

Антон Котяков
26 из 30

Антон Котяков возглавил Министерство труда и соцзащиты. До этого он был заместителем министра финансов.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Антон Силуанов сохранил за собой пост главы Минфина.

Министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовёт!
27 из 30

Антон Силуанов сохранил за собой пост главы Минфина.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Максим Решетников сменил Максима Орешкина на посту главы Минэкономразвития. Ранее он был губернатором Пермского края.

Исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников на Красноярском экономическом форуме 2017
28 из 30

Максим Решетников сменил Максима Орешкина на посту главы Минэкономразвития. Ранее он был губернатором Пермского края.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Евгений Зиничев сохранил за собой пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Министр МЧС Евгений Зиничев провел селекторное совещание из-за обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске. 31 декабря 2018
29 из 30

Евгений Зиничев сохранил за собой пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Константин Чуйченко назначен главой Минюста. Ранее он занимал пост заместителя председателя правительства и был руководителем аппарата правительства России.

Константин Чуйченко
30 из 30

Константин Чуйченко назначен главой Минюста. Ранее он занимал пост заместителя председателя правительства и был руководителем аппарата правительства России.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
1 из 30

Первым заместителем председателя правительства назначили Андрея Белоусова. На этом посту он сменил Антона Силуанова. Ранее Белоусов был помощников президента.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
2 из 30

Дмитрий Григоренко стал вице-премьером — руководителем аппарата правительства. До этого он был заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.

© Фото : сайт ФНС РФ
3 из 30

Вице-премьером также стал Юрий Трутнев. Он будет совмещать эту должность с постом полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
4 из 30

На фото: вице-премьер Виктория Абрамченко. Ранее она была заместителем министра экономического развития и руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
5 из 30

Вице-премьер Татьяна Голикова сохранила пост заместителя председателя правительства. С 2013 по 2018 год она возглавляла Счетную палату.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 30

Юрий Борисов также останется зампредом правительства. Он будет курировать толивно-энергетический комплекс.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
7 из 30

Глава холдинга "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко станет вице-премьером.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
8 из 30

На фото: вице-премьер Алексей Оверчук. С 2011 года он работал заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
9 из 30

Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин теперь — вице-премьер нового правительства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
10 из 30

Министр обороны Сергей Шойгу продолжит возглавлять Минобороны.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 30

Сергей Лавров также остался главой Министерства иностранных дел.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
12 из 30

Директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова сменила Владимира Мединского на посту главы ведомства.

© АГН "Москва" / Александр Авилов
13 из 30

Владимир Колокольцев останется министром внутренний дел. Этот пост он занимает с 2012 года.

© РИА Новости / Алексей Куденко
14 из 30

Александр Новак сохранил должность главы Минэнерго.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
15 из 30

Работу на прежнем посту также продолжит министр транспорта Евгений Дитрих. Он возглавляет Минтранс с 2018 года.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
16 из 30

На фото: переназначенный президентским указом министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
17 из 30

Максут Шадаев в новом правительстве займет пост министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. С сентября 2018 года он был вице-президентом ПАО "Ростелеком" по цифровым платформам, а с февраля 2019 года совмещал эту должность с постом генерального директора АО "РТ Лабс".

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Андрей Жабин
18 из 30

Дмитрий Кобылкин остался главой Министерства природных ресурсов и экологии.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
19 из 30

Бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко в новом правительстве возглавит Минздрав.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
20 из 30

Дмитрий Патрушев остался министром сельского хозяйства.

© Фото : предоставлено пресс-службой Минсельхоза РФ
21 из 30

Владимир Якушев в новом правительств сохранил за собой пост министра строительства и ЖКХ России.

© Нина Зотина
Перейти в фотобанк
22 из 30

Сергей Кравцов возглавил Министерство просвещения. Ранее он был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
23 из 30

Валерий Фальков, ранее занимавший должность ректора Тюменского государственного университета, стал министром науки и высшего образования.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
24 из 30

Александр Козлов сохранил в новом правительстве пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
25 из 30

Олег Матыцин назначен министром спорта. С 2015 года он занимал пост президента Международной федерации студенческого спорта.

© РИА Новости / Юлия Калинина
Перейти в фотобанк
26 из 30

Антон Котяков возглавил Министерство труда и соцзащиты. До этого он был заместителем министра финансов.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
27 из 30

Антон Силуанов сохранил за собой пост главы Минфина.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
28 из 30

Максим Решетников сменил Максима Орешкина на посту главы Минэкономразвития. Ранее он был губернатором Пермского края.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
29 из 30

Евгений Зиничев сохранил за собой пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
30 из 30

Константин Чуйченко назначен главой Минюста. Ранее он занимал пост заместителя председателя правительства и был руководителем аппарата правительства России.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
240007
Обсудить 1
Формирование нового правительстваАлексей КудринСчетная палата РФПравительство РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
Сергей Кравцов
Эксперт прокомментировал назначение Кравцова главой Минпросвещения
Михаил Мурашко
Рошаль прокомментировал назначение Мурашко главой Минздрава
Здание правительства РФ
Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов
В Совфеде считают назначение Кравцова последовательным и логичным
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки
Министр энергетики РФ Александр Новак
В ОПЕК прокомментировали переназначение Новака главой Минэнерго
Радиолокационная станция системы ПРО Дон-2Н
В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак на заседании Совета Федерации РФ
Турчак считает, что правительство остается партийным
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства РФ
Немецкий политолог оценил новый состав российского правительства
Дмитрий Медведев
Медведев пожелал новому кабмину эффективного решения важнейших задач
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Эксперт прокомментировал переназначение Колокольцева главой МВД
Генеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне
Безос вернул лидерство в списке богатейших людей мира
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров прокомментировал задачи, озвученные в послании Путина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15В школе, где учился Мишустин, рассказали о юности премьер-министра
03:05В Роспотребнадзоре предупредили россиян о "зимних" клещах
02:54США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов
02:51Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
Лента новостейМолния