Кудрин отметил профессионализм и опыт новых членов правительства

Свои посты сохранили министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов, который перестал быть первым вице-премьером, глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минтранса Дмитрий Дитрих, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Владимир Колокольцев продолжит занимать кресло министра внутренних дел, Александр Козлов остался министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, а Константин Чуйченко перешел с должности вице-премьера на должность министра юстиции.

Новым главой министерства экономического развития стал губернатор Пермского края Максим Решетников, министром труда и соцзащиты - бывший замминистра финансов Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов ранее возглавлял Рособрнадзор. Михаил Мурашко сменил Росздравнадзор на кресло главы министерства здравоохранения. Главой Минкультуры стала Ольга Любимова, занимавшая до этого в министерстве должность главы департамента кинематографии. Главой министерства науки и высшего образования стал ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков. Главой Минспорта стал Олег Матыцин, который возглавлял Международную федерацию студенческого спорта. Минкомсвязи возглавил Максут Шадаев, который занимал до этого должность вице-президента Ростелекома по цифровым платформам.