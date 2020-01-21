Кудрин отметил профессионализм и опыт новых членов правительства

Первым заместителем председателя правительства назначили Андрея Белоусова. На этом посту он сменил Антона Силуанова. Ранее Белоусов был помощников президента.
Первым заместителем председателя правительства назначили Андрея Белоусова. На этом посту он сменил Антона Силуанова. Ранее Белоусов был помощников президента.
Дмитрий Григоренко стал вице-премьером — руководителем аппарата правительства. До этого он был заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.
Дмитрий Григоренко стал вице-премьером — руководителем аппарата правительства. До этого он был заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.
Вице-премьером также стал Юрий Трутнев. Он будет совмещать эту должность с постом полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.
Вице-премьером также стал Юрий Трутнев. Он будет совмещать эту должность с постом полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.
На фото: вице-премьер Виктория Абрамченко. Ранее она была заместителем министра экономического развития и руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
На фото: вице-премьер Виктория Абрамченко. Ранее она была заместителем министра экономического развития и руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Вице-премьер Татьяна Голикова сохранила пост заместителя председателя правительства. С 2013 по 2018 год она возглавляла Счетную палату.
Вице-премьер Татьяна Голикова сохранила пост заместителя председателя правительства. С 2013 по 2018 год она возглавляла Счетную палату.
Юрий Борисов также останется зампредом правительства. Он будет курировать толивно-энергетический комплекс.
Юрий Борисов также останется зампредом правительства. Он будет курировать толивно-энергетический комплекс.
Глава холдинга "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко станет вице-премьером.
Глава холдинга "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко станет вице-премьером.
На фото: вице-премьер Алексей Оверчук. С 2011 года он работал заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.
На фото: вице-премьер Алексей Оверчук. С 2011 года он работал заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.
Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин теперь — вице-премьер нового правительства.
Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин теперь — вице-премьер нового правительства.
Министр обороны Сергей Шойгу продолжит возглавлять Минобороны.
Министр обороны Сергей Шойгу продолжит возглавлять Минобороны.
Сергей Лавров также остался главой Министерства иностранных дел.
Сергей Лавров также остался главой Министерства иностранных дел.
Директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова сменила Владимира Мединского на посту главы ведомства.
Директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова сменила Владимира Мединского на посту главы ведомства.
Владимир Колокольцев останется министром внутренний дел. Этот пост он занимает с 2012 года.
Владимир Колокольцев останется министром внутренний дел. Этот пост он занимает с 2012 года.
Александр Новак сохранил должность главы Минэнерго.
Александр Новак сохранил должность главы Минэнерго.
Работу на прежнем посту также продолжит министр транспорта Евгений Дитрих. Он возглавляет Минтранс с 2018 года.
Работу на прежнем посту также продолжит министр транспорта Евгений Дитрих. Он возглавляет Минтранс с 2018 года.
На фото: переназначенный президентским указом министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
На фото: переназначенный президентским указом министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Максут Шадаев в новом правительстве займет пост министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. С сентября 2018 года он был вице-президентом ПАО "Ростелеком" по цифровым платформам, а с февраля 2019 года совмещал эту должность с постом генерального директора АО "РТ Лабс".
Максут Шадаев в новом правительстве займет пост министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. С сентября 2018 года он был вице-президентом ПАО "Ростелеком" по цифровым платформам, а с февраля 2019 года совмещал эту должность с постом генерального директора АО "РТ Лабс".
Дмитрий Кобылкин остался главой Министерства природных ресурсов и экологии.
Дмитрий Кобылкин остался главой Министерства природных ресурсов и экологии.
Бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко в новом правительстве возглавит Минздрав.
Бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко в новом правительстве возглавит Минздрав.
Дмитрий Патрушев остался министром сельского хозяйства.
Дмитрий Патрушев остался министром сельского хозяйства.
Владимир Якушев в новом правительств сохранил за собой пост министра строительства и ЖКХ России.
Владимир Якушев в новом правительств сохранил за собой пост министра строительства и ЖКХ России.
Сергей Кравцов возглавил Министерство просвещения. Ранее он был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Сергей Кравцов возглавил Министерство просвещения. Ранее он был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Валерий Фальков, ранее занимавший должность ректора Тюменского государственного университета, стал министром науки и высшего образования.
Валерий Фальков, ранее занимавший должность ректора Тюменского государственного университета, стал министром науки и высшего образования.
Александр Козлов сохранил в новом правительстве пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Александр Козлов сохранил в новом правительстве пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Олег Матыцин назначен министром спорта. С 2015 года он занимал пост президента Международной федерации студенческого спорта.
Олег Матыцин назначен министром спорта. С 2015 года он занимал пост президента Международной федерации студенческого спорта.
Антон Котяков возглавил Министерство труда и соцзащиты. До этого он был заместителем министра финансов.
Антон Котяков возглавил Министерство труда и соцзащиты. До этого он был заместителем министра финансов.
Антон Силуанов сохранил за собой пост главы Минфина.
Антон Силуанов сохранил за собой пост главы Минфина.
Максим Решетников сменил Максима Орешкина на посту главы Минэкономразвития. Ранее он был губернатором Пермского края.
Максим Решетников сменил Максима Орешкина на посту главы Минэкономразвития. Ранее он был губернатором Пермского края.
Евгений Зиничев сохранил за собой пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Евгений Зиничев сохранил за собой пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Константин Чуйченко назначен главой Минюста. Ранее он занимал пост заместителя председателя правительства и был руководителем аппарата правительства России.
Константин Чуйченко назначен главой Минюста. Ранее он занимал пост заместителя председателя правительства и был руководителем аппарата правительства России.
Первым заместителем председателя правительства назначили Андрея Белоусова. На этом посту он сменил Антона Силуанова. Ранее Белоусов был помощников президента.
Дмитрий Григоренко стал вице-премьером — руководителем аппарата правительства. До этого он был заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.
Вице-премьером также стал Юрий Трутнев. Он будет совмещать эту должность с постом полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.
На фото: вице-премьер Виктория Абрамченко. Ранее она была заместителем министра экономического развития и руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Вице-премьер Татьяна Голикова сохранила пост заместителя председателя правительства. С 2013 по 2018 год она возглавляла Счетную палату.
Юрий Борисов также останется зампредом правительства. Он будет курировать толивно-энергетический комплекс.
Глава холдинга "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко станет вице-премьером.
На фото: вице-премьер Алексей Оверчук. С 2011 года он работал заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.
Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин теперь — вице-премьер нового правительства.
Министр обороны Сергей Шойгу продолжит возглавлять Минобороны.
Сергей Лавров также остался главой Министерства иностранных дел.
Директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова сменила Владимира Мединского на посту главы ведомства.
Владимир Колокольцев останется министром внутренний дел. Этот пост он занимает с 2012 года.
Александр Новак сохранил должность главы Минэнерго.
Работу на прежнем посту также продолжит министр транспорта Евгений Дитрих. Он возглавляет Минтранс с 2018 года.
На фото: переназначенный президентским указом министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Максут Шадаев в новом правительстве займет пост министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. С сентября 2018 года он был вице-президентом ПАО "Ростелеком" по цифровым платформам, а с февраля 2019 года совмещал эту должность с постом генерального директора АО "РТ Лабс".
Дмитрий Кобылкин остался главой Министерства природных ресурсов и экологии.
Бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко в новом правительстве возглавит Минздрав.
Дмитрий Патрушев остался министром сельского хозяйства.
Владимир Якушев в новом правительств сохранил за собой пост министра строительства и ЖКХ России.
Сергей Кравцов возглавил Министерство просвещения. Ранее он был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Валерий Фальков, ранее занимавший должность ректора Тюменского государственного университета, стал министром науки и высшего образования.
Александр Козлов сохранил в новом правительстве пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Олег Матыцин назначен министром спорта. С 2015 года он занимал пост президента Международной федерации студенческого спорта.
Антон Котяков возглавил Министерство труда и соцзащиты. До этого он был заместителем министра финансов.
Антон Силуанов сохранил за собой пост главы Минфина.
Максим Решетников сменил Максима Орешкина на посту главы Минэкономразвития. Ранее он был губернатором Пермского края.
Евгений Зиничев сохранил за собой пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Константин Чуйченко назначен главой Минюста. Ранее он занимал пост заместителя председателя правительства и был руководителем аппарата правительства России.