Турчак считает, что правительство остается партийным

"Это тот самый запрос на обновление и перемены, о которых говорил Владимир Путин. Мы по-прежнему воспринимаем правительство как партийное - не только потому, что оно состоит преимущественно из наших коллег, а в первую очередь потому, что мы выполняем общую задачу, поставленную президентом России", - цитирует Турчака пресс-служба ЕР.