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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-21T23:53+0300
https://ria.ru/20200121/1563700791.html
Турчак считает, что правительство остается партийным
https://cdn24.img.ria.ru/images/156010/04/1560100447_0:190:3072:1918_1036x0_80_0_0_12b127dbf584130fab0018a6d674248f.jpg
РИА Новости

Турчак считает, что правительство остается партийным

23:53 21.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак на заседании Совета Федерации РФ
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Единая Россия" воспринимает правительство РФ в его новом составе как партийное, поскольку и партия, и кабмин выполняют единую задачу, поставленную президентом страны Владимиром Путиным, заявил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.
Турчак подчеркнул, что в партии позитивно воспринимают "вливание "свежей крови", появление новых министров и вице-премьеров, в том числе представителей ЕР - министра экономического развития Максима Решетникова и министра просвещения Сергея Кравцова.
"Это тот самый запрос на обновление и перемены, о которых говорил Владимир Путин. Мы по-прежнему воспринимаем правительство как партийное - не только потому, что оно состоит преимущественно из наших коллег, а в первую очередь потому, что мы выполняем общую задачу, поставленную президентом России", - цитирует Турчака пресс-служба ЕР.
Секретарь генсовета ЕР отметил, что партия приветствует сохранение в правительстве "основного костяка", тех министров, которые входят в руководящие органы партии: главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, министра транспорта Евгения Дитриха, а также одного из основателей ЕР, министра обороны Сергея Шойгу.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства
Вчера, 22:22
Новое правительство в лицах
020112
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Формирование нового правительстваЕдиная РоссияПравительство РФАндрей ТурчакПолитика
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