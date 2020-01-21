Турчак считает, что правительство остается партийным

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Единая Россия" воспринимает правительство РФ в его новом составе как партийное, поскольку и партия, и кабмин выполняют единую задачу, поставленную президентом страны Владимиром Путиным, заявил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.
Турчак подчеркнул, что в партии позитивно воспринимают "вливание "свежей крови", появление новых министров и вице-премьеров, в том числе представителей ЕР - министра экономического развития Максима Решетникова и министра просвещения Сергея Кравцова.
"Это тот самый запрос на обновление и перемены, о которых говорил Владимир Путин. Мы по-прежнему воспринимаем правительство как партийное - не только потому, что оно состоит преимущественно из наших коллег, а в первую очередь потому, что мы выполняем общую задачу, поставленную президентом России", - цитирует Турчака пресс-служба ЕР.
Секретарь генсовета ЕР отметил, что партия приветствует сохранение в правительстве "основного костяка", тех министров, которые входят в руководящие органы партии: главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, министра транспорта Евгения Дитриха, а также одного из основателей ЕР, министра обороны Сергея Шойгу.
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