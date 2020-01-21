Алиев назвал сроки начала поставок азербайджанского газа в Европу

ДАВОС, 21 янв - РИА Новости, Мария Князева. Азербайджанский газ может начать поступать в Европу по проекту "Южный газовый коридор" уже к середине текущего года, заявил РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
"Где-то, наверное, к середине года, если все пойдет по графику. Наверное, к середине или во второй половине года. То есть он уже физически на границе с Грецией с ноября, а уже TAP (Трансадриатический газопровод - ред.) должен быть завершён в этом году, наверное, ближе ко второй половине года", - сказал он.
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