Алиев назвал сроки начала поставок азербайджанского газа в Европу

"Где-то, наверное, к середине года, если все пойдет по графику. Наверное, к середине или во второй половине года. То есть он уже физически на границе с Грецией с ноября, а уже TAP (Трансадриатический газопровод - ред.) должен быть завершён в этом году, наверное, ближе ко второй половине года", - сказал он.