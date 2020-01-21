Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T23:52+0300
https://ria.ru/20200121/1563700758.html
Алиев назвал сроки начала поставок азербайджанского газа в Европу
https://cdn21.img.ria.ru/images/155310/63/1553106381_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_c5b668f234b243711f2db3e67f3084ad.jpg
РИА Новости

Алиев назвал сроки начала поставок азербайджанского газа в Европу

23:52 21.01.2020
505
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкИльхам Алиев
Ильхам Алиев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Ильхам Алиев. Архивное фото
ДАВОС, 21 янв - РИА Новости, Мария Князева. Азербайджанский газ может начать поступать в Европу по проекту "Южный газовый коридор" уже к середине текущего года, заявил РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
"Где-то, наверное, к середине года, если все пойдет по графику. Наверное, к середине или во второй половине года. То есть он уже физически на границе с Грецией с ноября, а уже TAP (Трансадриатический газопровод - ред.) должен быть завершён в этом году, наверное, ближе ко второй половине года", - сказал он.
Встреча членов консорциума Nabucco-West в Софии, Болгария
2 декабря 2019, 08:00
Как газопровод в обход России стал стратегическим просчетом Запада
1212134
Обсудить 0
Всемирный экономический форумИльхам АлиевЕвропаАзербайджанЭкономика
Рекомендуем
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки
Глава ливийской нефтяной компании NOC Мустафа Санала во время интервью с журналистами перед заседанием ОПЕК в Вене. 6 декабря 2018
Ливийская NOC назвала условия для восстановлении добычи нефти
Силы безопасности Буркина-Фасо
В Буркина-Фасо 36 человек погибли в результате террористической атаки
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
Азербайджан не получал предложений использовать TANAP для газа из РФ
Генеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне
Безос вернул лидерство в списке богатейших людей мира
Полицейский на крыше конгресс-центра Всемирного экономического форума в Давосе
Посольство назвало публикации о российских "шпионах" в Давосе вбросом
Министр энергетики РФ Александр Новак
В ОПЕК прокомментировали переназначение Новака главой Минэнерго
Мария Захарова на брифинге
Захарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров прокомментировал задачи, озвученные в послании Путина
Марио Абдо Бенитес
Врачи заподозрили лихорадку денге у президента Парагвая
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
Министерство финансов США в Вашингтоне
США внесли в санкционные списки 15 венесуэльских бизнес-джетов
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Борис Джонсон во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
Ливийские политологи оценили итоги конференции в Берлине
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай на тему Мировое устройство: взгляд с Востока
Алиев рассказал об отношениях России и Азербайджана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15В школе, где учился Мишустин, рассказали о юности премьер-министра
03:05В Роспотребнадзоре предупредили россиян о "зимних" клещах
02:54США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов
02:51Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
Лента новостейМолния