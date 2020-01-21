Мантуров прокомментировал задачи, озвученные в послании Путина

Путин о послании Федеральному собранию: это далеко не все

Путин о послании Федеральному собранию: это далеко не все

"Выполнение поставленных президентом России задач, обозначенных в послании Федеральному собранию, потребует еще большей консолидации усилий от промышленности по всем отраслевым направлениям. Мы сфокусируемся на том, чтобы обеспечить реализуемые правительством в обновленном составе мероприятия всей необходимой номенклатурой продукции промышленного производства. Я говорю о машиностроении, химии и металлургии, фармацевтике и медицинской промышленности, радиоэлектронной и других отраслях", - передала пресс-служба Минпромторга слова Мантурова.