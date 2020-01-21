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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-21T23:28+0300
https://ria.ru/20200121/1563700297.html
Неверов назвал обновление кабмина ответом на запросы общества
https://cdn23.img.ria.ru/images/154762/77/1547627764_0:0:3087:1736_1036x0_80_0_0_5b8cf14c1bc942090fda625f77e6d73e.jpg
РИА Новости

Неверов назвал обновление кабмина ответом на запросы общества

23:28 21.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Неверов выступает на XVIII Съезде партии "Единая Россия"
Сергей Неверов выступает на XVIII Съезде партии Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов назвал обновление состава российского правительства в том числе ответом на запросы со стороны общества.
Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ о составе нового кабинета министров.
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"Новому составу правительства предстоит более динамичная работа на основе той базы, которая была сформирована, несмотря на все сложности, предыдущим кабинетом министров. И эту динамику, на наш взгляд, задавать будет в том числе более оперативное и тесное взаимодействие с регионами, поскольку в министерствах востребован региональный опыт работы", - сказал Неверов журналистам.
Он отметил, что именно регионы реализуют национальные проекты, "на местах" видят проблемы, которые на федеральном уровне необходимо оперативно отрабатывать.
"Ведь задача этих проектов – улучшение качества жизни людей в каждом населенном пункте. И в этом смысле серьезное обновление, которое произошло в правительстве, – во многом и ответ на запросы со стороны общества. При этом сохранена и преемственность: эффективные профессиональные управленцы, которые готовы к решению новых амбициозных задач, были переназначены", - подчеркнул руководитель фракции ЕР.
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Неверов добавил, что со своей стороны фракция "Единая Россия" рассчитывает на тесное взаимодействие как с отдельными министерствами, так и в целом с правительством.
"Тем более, что уже при формировании кабинета министров замечания, которые были высказаны депутатами нашей фракции Михаилу Мишустину в ходе консультаций в отношении ряда министерств (и мы о них заявили публично), были учтены", - сказал политик.
Неверов также заявил, что со всеми министрами и заместителями председателя правительства депутаты от ЕР уже достаточно давно взаимодействовали по самым разным вопросам.
"Могу сказать, что каждый из них – профессионал своего дела, который слышит наши обращения и пожелания. Думаю, такой формат работы и будет продолжен", - заключил парламентарий.
На прошлой неделе Неверов заявлял, что у фракции "Единая Россия" есть претензии к работе Минздрава, Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства
Вчера, 22:22
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Формирование нового правительстваПравительство РФСергей НеверовВладимир ПутинПолитика
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