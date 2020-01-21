Неверов назвал обновление кабмина ответом на запросы общества

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов назвал обновление состава российского правительства в том числе ответом на запросы со стороны общества.

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ о составе нового кабинета министров.

"Новому составу правительства предстоит более динамичная работа на основе той базы, которая была сформирована, несмотря на все сложности, предыдущим кабинетом министров. И эту динамику, на наш взгляд, задавать будет в том числе более оперативное и тесное взаимодействие с регионами, поскольку в министерствах востребован региональный опыт работы", - сказал Неверов журналистам.

Он отметил, что именно регионы реализуют национальные проекты, "на местах" видят проблемы, которые на федеральном уровне необходимо оперативно отрабатывать.

"Ведь задача этих проектов – улучшение качества жизни людей в каждом населенном пункте. И в этом смысле серьезное обновление, которое произошло в правительстве, – во многом и ответ на запросы со стороны общества. При этом сохранена и преемственность: эффективные профессиональные управленцы, которые готовы к решению новых амбициозных задач, были переназначены", - подчеркнул руководитель фракции ЕР.

Неверов добавил, что со своей стороны фракция "Единая Россия" рассчитывает на тесное взаимодействие как с отдельными министерствами, так и в целом с правительством.

"Тем более, что уже при формировании кабинета министров замечания, которые были высказаны депутатами нашей фракции Михаилу Мишустину в ходе консультаций в отношении ряда министерств (и мы о них заявили публично), были учтены", - сказал политик.

Неверов также заявил, что со всеми министрами и заместителями председателя правительства депутаты от ЕР уже достаточно давно взаимодействовали по самым разным вопросам.

"Могу сказать, что каждый из них – профессионал своего дела, который слышит наши обращения и пожелания. Думаю, такой формат работы и будет продолжен", - заключил парламентарий.