Врачи заподозрили лихорадку денге у президента Парагвая

МЕХИКО, 21 янв - РИА Новости. Президенту Президенту Парагвая Марио Абдо Бенитесу врачи рекомендовали двухдневный покой и не исключили возможности заражения лихорадкой Денге, ожидаются результаты лабораторных исследований, сообщил министр здравоохранения Парагвая Хулио Массолени.

"Президент сообщил о нехарактерном дискомфорте, и мы решили вернуться в столицу, чтобы провести полное обследование... В контексте эпидемии денге это, безусловно, вероятно..., наблюдается характерная клиническая картина", - сказал Массолени на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ABC Color

По словам министра, о наличии инфекции свидетельствуют температура 38,5°C и другие симптомы, однако в ближайшие часы ожидаются лабораторные результаты. СМИ сообщают, что в районе президентской резиденции в последние недели отмечались многочисленные случаи заболевания лихорадкой Денге.

В Парагвае в 2020 году зарегистрированы 94 случая денге в семи регионах, два подтвержденных случая смерти от лихорадки и 12 - по подозрительным причинам.

По информации минздрава, за две недели нынешнего года поданы около 7 тысяч уведомлений о подозрении в заболевании денге по всей стране. Служба санитарного надзора предупредила, что "эпидемический удар" денге будет сильнее всего в первые дни февраля.