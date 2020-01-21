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Врачи заподозрили лихорадку денге у президента Парагвая
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РИА Новости

Врачи заподозрили лихорадку денге у президента Парагвая

23:26 21.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМарио Абдо Бенитес
Марио Абдо Бенитес
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Марио Абдо Бенитес. Архивное фото
МЕХИКО, 21 янв - РИА Новости. Президенту Парагвая Марио Абдо Бенитесу врачи рекомендовали двухдневный покой и не исключили возможности заражения лихорадкой Денге, ожидаются результаты лабораторных исследований, сообщил министр здравоохранения Парагвая Хулио Массолени.
"Президент сообщил о нехарактерном дискомфорте, и мы решили вернуться в столицу, чтобы провести полное обследование... В контексте эпидемии денге это, безусловно, вероятно..., наблюдается характерная клиническая картина", - сказал Массолени на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ABC Color.
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По словам министра, о наличии инфекции свидетельствуют температура 38,5°C и другие симптомы, однако в ближайшие часы ожидаются лабораторные результаты. СМИ сообщают, что в районе президентской резиденции в последние недели отмечались многочисленные случаи заболевания лихорадкой Денге.
В Парагвае в 2020 году зарегистрированы 94 случая денге в семи регионах, два подтвержденных случая смерти от лихорадки и 12 - по подозрительным причинам.
По информации минздрава, за две недели нынешнего года поданы около 7 тысяч уведомлений о подозрении в заболевании денге по всей стране. Служба санитарного надзора предупредила, что "эпидемический удар" денге будет сильнее всего в первые дни февраля.
Лихорадка денге - опасное вирусное заболевание, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика больной человек не представляет опасности. Симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.
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Марио Абдо БенитесПарагвайВ мире
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