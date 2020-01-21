Ливийская NOC назвала условия для восстановлении добычи нефти

Хафтар закрутил вентили: что будет с ценами на нефть

Хафтар закрутил вентили: что будет с ценами на нефть

В нефтяной корпорации отметили, что частичное прекращение экспорта нефти приведет к сокращению ее добычи на 800 тысяч баррелей в сутки, а также к финансовым убыткам в размере 55 миллионов долларов ежедневно.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что подобные решения Хафтара могут изменить климат мирных инициатив не менее, чем военные действия. Он призвал не только к остановке боевых столкновений, но и шагов, которые "ставят под угрозу добычу энергетических ресурсов".