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2020-01-21T23:14+0300
https://ria.ru/20200121/1563700029.html
В Совфеде считают назначение Кравцова последовательным и логичным
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РИА Новости

В Совфеде считают назначение Кравцова последовательным и логичным

23:14 21.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сергей Кравцов на посту главы Минпросвещения сумеет обеспечить надлежащее качество образования, считает сенатор, экс-глава Рособрнадзора Любовь Глебова.
Ранее президент России Владимир Путин назначил главу Рособрнадзора Кравцова министром просвещения РФ, а ректора Тюменского государственного университета Валерия Фалькова - министром науки и высшего образования. В правительстве Дмитрия Медведева эти должности соответственно занимали Ольга Васильева и Михаил Котюков.
"Назначение Кравцова кажется логичным и последовательным. На посту руководителя Рособрнадзора он боролся за качество образования" - сказала Глебова РИА Новости во вторник.
Она подчеркнула, что одна из главных потребностей общества - в получении хорошего образования. "Родители не видят будущего своих детей без качественного, хорошего образования", - отметила Глебова.
Системная работа Кравцова в этом направлении, по мнению сенатора, стала основой для назначения на министерский пост.
По ее словам, Кравцов - профессионал, который действует системно, с оптимизмом смотрящий в будущее.
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