В Совфеде считают назначение Кравцова последовательным и логичным

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сергей Кравцов на посту главы Минпросвещения сумеет обеспечить надлежащее качество образования, считает сенатор, экс-глава Рособрнадзора Любовь Глебова.

Ранее президент России Владимир Путин назначил главу Рособрнадзора Кравцова министром просвещения РФ, а ректора Тюменского государственного университета Валерия Фалькова - министром науки и высшего образования. В правительстве Дмитрия Медведева эти должности соответственно занимали Ольга Васильева и Михаил Котюков.

"Назначение Кравцова кажется логичным и последовательным. На посту руководителя Рособрнадзора он боролся за качество образования" - сказала Глебова РИА Новости во вторник.

Она подчеркнула, что одна из главных потребностей общества - в получении хорошего образования. "Родители не видят будущего своих детей без качественного, хорошего образования", - отметила Глебова.

Системная работа Кравцова в этом направлении, по мнению сенатора, стала основой для назначения на министерский пост.