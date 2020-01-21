Глава комитета Госдумы поздравил Кобылкина с переназначением

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что поздравил главу Минприроды Дмитрия Кобылкина с переназначением, а также обозначил приоритеты в предстоящей работе, в том числе в сфере обращения с отходами.
"Отношения рабочие сложились. Мы дальше будем в этом курсе двигаться, я поздравил министра сейчас с назначением. То, что касается приоритетов, я их тоже обозначил министру. Первое: явные есть недоработки в сфере обращения с отходами. Это надо будет быстро догонять", - сказал Бурматов РИА Новости.
Также среди приоритетов, по словам главы думского комитета, - обеспечение доступа граждан к экологической информации, стимулирование раздельного сбора мусора, тематика обращения с животными и качество атмосферного воздуха в РФ.
Бурматов при этом отметил, Кобылкин - первый министр, который лично приходит на рядовые заседания комитета и представляет законопроекты на рассмотрении их в ходе пленарных заседаний Госдумы. Кроме того, по ключевым вопросам, считает парламентарий, министерство слышало позицию комитета.
Он также сообщил, что ориентировочно в начале февраля должно состояться селекторное совещание с участием Минприроды и регионов РФ по теме проведения общественных обсуждений территориальных схем размещения отходов.
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