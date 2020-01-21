Глава комитета Госдумы поздравил Кобылкина с переназначением

"Отношения рабочие сложились. Мы дальше будем в этом курсе двигаться, я поздравил министра сейчас с назначением. То, что касается приоритетов, я их тоже обозначил министру. Первое: явные есть недоработки в сфере обращения с отходами. Это надо будет быстро догонять", - сказал Бурматов РИА Новости.