Ливийские политологи оценили итоги конференции в Берлине

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Борис Джонсон во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине

КАИР, 21 янв - РИА Новости. Берлинская конференция по урегулированию конфликта в Ливии вряд ли приведет к стабильности в стране, если не будут разоружены вооруженные группировки, об этом РИА Новости рассказали опрошенные ливийские политические эксперты.

19 января в Берлине прошла конференция по урегулированию в Ливии на уровне глав государств и правительств ряда стран, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. Стороны конфликта также согласились на создание специальной комиссии для мониторинга перемирия.

По мнению экс-посла Ливии в Индии Рамадана Бахбаха, ныне проживающего в ливийском Бенгази, "конференция в Берлине не принесла ничего нового". По его словам, участники конференции в Берлине "не решили суть ливийской проблемы, заключающейся во вмешательстве в дела Ливии иностранных государств после свержения Каддафи, конкурирующих за право пользоваться ее природными ресурсами". Он считает, что конфликт будет продолжаться.

"Тот, кто управляет ливийским народом сегодня (в Триполи), делает это через террористические группировки, организацию "Братья-мусульмане"*, и агентов, работающих в интересах иностранных разведок. Ливийский народ это не устраивает, он будет сражаться до тех пор, пока сам не будет определять свою судьбу", - сказал Бахбах.

Политолог Мухаммед Зубайди, также проживающий на востоке Ливии, считает, что гарантом успеха берлинской конференции станет "отказ государств, покровительствующих группировкам, воюющим на стороне Правительства национального согласия, от поддержки террористов".

"Не думаю, что эта конференция принесет стабильность в Ливию, в связи с тем что действуют террористические группировки. Пока они не будут разоружены и ликвидированы в Триполи, любое мирное разрешение ливийского кризиса не будет успешным. Кризис в Ливии связан с безопасностью, а не с политикой", - считает Зубайди.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.