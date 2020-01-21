В Ливане сформируют новое правительство

БЕЙРУТ, 21 янв - РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун назначил премьер-министра Хассана Дияба во главе вновь сформированного правительства, заявил представитель президентского дворца на пресс-конференции в Баабде.
"Президент Ливана Мишель Аун подписал документы по формированию нового правительства. Подписал новый документ нового состава правительства во главе с Хассаном Диябом", - сказал представитель президентского дворца.
В новое правительство вошло 20 министров-технократов.
Правительство Саада Харири подало в отставку в октябре на фоне массовых антиправительственных демонстраций. Президент Мишель Аун назначил нового премьер-министра - Хассана Дияба и поручил ему формирование нового кабинета министров. Большая часть народных движений не поддержали кандидатуру Дияба, также часть крупных партий страны отказалась от участия в составе нового правительства.