На сайте правительства обновились данные о его составе

В Доме правительства РФ перед началом заседания

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. На На сайте кабинета министров России обновились персональные данные состава правительства

Ранее Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину , что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. Позже депутаты утвердили его кандидатуру, после чего Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером. Во вторник вечером президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении нового кабинета министров.

Во вторник вечером на сайте российского кабмина обновились персональные данные состава правительства.

Первым вице-премьером назначен Андрей Белоусов, вице-премьером - главой аппарата правительства стал Дмитрий Григоренко, вице-премьером назначена также Виктория Абрамченко. Кроме этого, заместителями главы правительства назначены Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и Юрий Трутнев, который также является полномочным представителем президента РФ в ДФО.

Евгений Дитрих назначен главой министерства транспорта, Евгений Зиничев сохранил должность главы МЧС, Дмитрий Кобылкин назначен главой Минприроды, Александр Козлов стал министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, Владимир Колокольцев переназначен на должность главы МВД, Антон Котяков возглавил Минтруд.

Сергей Кравцов стал министром просвещения, Сергей Лавров остался главой МИД, Ольга Любимова стала министром культуры, Денис Мантуров - главой Минпромторга, Минспорт возглавил Олег Матыцин, Михаил Мурашко занял должность главы Минздрава.

Александр Новак сохранил пост министра энергетики, Дмитрий Патрушев - пост главы Минсельхоза, а Сергей Шойгу остался главой министерства обороны. Константин Чуйченко стал министром юстиции, новым главой Минкомсвязи РФ стал Максут Шадаев, Владимир Якушев назначен министром строительства и ЖКХ.