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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-21T23:58+0300
https://ria.ru/20200121/1563699561.html
Эксперт: назначение Белоусова является залогом реализации нацпроектов
https://cdn24.img.ria.ru/images/156368/24/1563682414_0:0:2966:1668_1036x0_80_0_0_f3b072b6a7b3f49fdc0a8b291b23d4b9.jpg
РИА Новости

Эксперт: назначение Белоусова является залогом реализации нацпроектов

22:55 21.01.2020 (обновлено: 23:58 21.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВ Доме правительства РФ перед началом заседания
В Доме правительства РФ перед началом заседания
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Кадровый состав нового правительства РФ свидетельствует о том, что оно приведено в соответствии с теми задачами, которые были поставлены президентом в послании, считает политолог, старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин.
Во вторник вечером президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении нового кабинета министров. В частности, помощник президента РФ Андрей Белоусов стал первым заместителем председателя правительства.
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"Назначение Белоусова подтверждает то, что ставка делается на развитие. Правительство собирается проводить стратегию развития. Та, которая так востребована в российском обществе и та, которую президент фактически обязал правительство проводить. Кадровый состав правительства свидетельствует о том, что правительство приведено в соответствии с теми задачами, которые были поставлены президентом в послании", - сказал РИА Новости Зудин.
Он обратил особое внимание на назначение первым вице-премьером Белоусова. "В СМИ Белоусов ассоциируется с активным участием в разработке национальных проектов и в разработке вообще прорывной модели экономического развития, которое было предложено президентом Владимиром Путиным. Это назначение, при всей важности всех других, пожалуй, является ключевым для понимания природы и направленности нового правительства", - пояснил эксперт.
По его словам, фигура премьера, разумеется, "имеет главное значение, но вторым по важности человеком в правительстве становится Белоусов". "И его появление в правительстве можно считать залогом того, что реализация задач, которые поставлены в послании, и реализация нацпроектов этим правительством будут более активными и более успешными", - уточнил Зудин.
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Он также отметил, что из кабмина ушли те фигуры, которые вызывали особенно активную критику. "Обновление большое в социальном блоке", - сказал Зудин. При этом сохранили свои посты "люди, которые воспринимаются с должным на то основанием, как успешные". "Это я, так понимаю, Шойгу, Лавров, Силуанов", - отметил эксперт.
"Там, где внешняя политика и условные силовики, там больше знакомых фигур. Но это не удивительно, потому что это более успешный блок по итогам старого правительства", - полагает собеседник.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей: Андрей Белоусов (первый заместитель председателя правительства), Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин.
В структуре нового правительства будет на одно министерство меньше: вместо 22 станет 21. Функции министерства по делам Северного Кавказа передадут Минэкономразвития.
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Формирование нового правительстваАлексей ЗудинАндрей БелоусовПравительство РФПолитика
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