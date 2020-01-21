Эксперт прокомментировал переназначение Колокольцева главой МВД

"Я считаю, что это правильное решение. Нужна стабильность в этом ведомстве. И то, что министр такой долгожитель, он способен справляться с новыми вызовами и угрозами. В частности, последняя коллегия МВД была связана с проблемами кибербезопасности. МВД старается идти вперед, развиваться, меняться. И в этом его (Колокольцева) сила, его заслуга. Я считаю, что здесь (в МВД) перемены не нужны, а если нужны – на среднем и низком уровне", - сказал Жданов РИА Новости.