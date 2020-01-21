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Адвокаты Винника подали в ООН жалобу на Грецию
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РИА Новости

Адвокаты Винника подали в ООН жалобу на Грецию

22:53 21.01.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АФИНЫ, 21 янв – РИА Новости. Адвокаты россиянина Александра Винника, содержащегося в тюрьме Греции 30 месяцев без решения суда и обвинений, подала в ООН жалобу на Грецию в связи с нарушением прав человека и пытками, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.
"Жалоба подана сегодня как срочная. Защита привлекает международное сообщество к этому делу", - заявил он.
"Использовав все возможности защиты в Греции и не получив должного результата, мы обратились к международной форме защиты – подали обращение в комиссариат по правам человека ООН. Сегодня было подано срочное обращение, оно же жалоба и прошение, о применении срочных мер по отношению к Греции в связи с этим случаем", - сказал Мусатов.
Текст обращения он передал в РИА Новости.
"В нем четко и ясно изложена вся противозаконность греческих властей. На сегодняшний день их действия из просто нарушающих законы превратились в убивающие нашего гражданина. Они убивают нашего гражданина, лишили его возможности общаться с семьей, с окружающим миром, лишили права на оказание медицинской помощи", - сказал адвокат.
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По его словам, к Виннику во вторник не допустили российского врача.
"Сегодня врача посольства России даже не допустили до него", - сказал адвокат.
"Сегодня главная задача греческих властей - сломать его, а еще лучше его убить, поскольку на сегодняшний день он голодает уже более 30 дней. Его жизнь находится в опасности", - сказал Мусатов.
Он сообщил, что ему позвонила одна из медсестер больницы и сказала, что сердце Винника бьется как у 90-летнего старика, выражала опасение за жизнь Александра.
"Народ Греции в этом деле нам помогает", - заметил он.
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