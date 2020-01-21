В ОПЕК прокомментировали переназначение Новака главой Минэнерго

"Его повторное назначение на пост министра энергетики России на этом особенно важном этапе еще больше укрепит сотрудничество с ОПЕК в нашем благородном направлении поддержания стабильности на рынке нефти в интересах производителей, потребителей и мировой экономики", - считает организация.

Нефтяной картель также отмечает, что Новак стал "надежным мостом" между ОПЕК и не входящими в ОПЕК странами в декларации о сотрудничестве. "Он заслужил уважение и восхищение всех стран-участниц ОПЕК+", - подчёркивается в сообщении.