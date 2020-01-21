В ОПЕК прокомментировали переназначение Новака главой Минэнерго

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Повторное назначение Александра Новака на пост министра энергетики РФ укрепит сотрудничество ОПЕК и России в сфере поддержания стабильности на рынке нефти, пишет ОПЕК в своем микроблоге в Facebook.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин снова назначил Новака министром энергетики. Новак занимает эту должность с 2012 года.
"Его повторное назначение на пост министра энергетики России на этом особенно важном этапе еще больше укрепит сотрудничество с ОПЕК в нашем благородном направлении поддержания стабильности на рынке нефти в интересах производителей, потребителей и мировой экономики", - считает организация.
Нефтяной картель также отмечает, что Новак стал "надежным мостом" между ОПЕК и не входящими в ОПЕК странами в декларации о сотрудничестве. "Он заслужил уважение и восхищение всех стран-участниц ОПЕК+", - подчёркивается в сообщении.
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