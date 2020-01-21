Немецкий политолог оценил новый состав российского правительства

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства РФ

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства РФ

БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Новое Новое российское правительство не изменилось структурно, но стало ближе к людям за счет привлечения к работе бывших губернаторов, которые, по всей видимости, имеют более тесные связи с населением и регионами, заявил РИА Новости немецкий политолог Александер Рар

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей: Андрей Белоусов (первый заместитель председателя правительства), Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин.

Минобороны возглавил Сергей Шойгу, МВД - Владимир Колокольцев, МИД - Сергей Лавров, министром энергетики стал Александр Новак, министром транспорта - Евгений Дитрих, министром промышленности и торговли - Денис Мантуров. Министерство финансов возглавил Антон Силуанов, МЭР - Михаил Решетников.

"В правительстве есть два больших блока, но они были и раньше, поэтому структурно в правительстве ничего не изменилось. Есть очень мощный блок "силовиков" - это Минобороны, МВД, МИД - которые обеспечивают стабильность государства. Там изменений нет. То есть высшее руководство, по всей видимости, удовлетворено уровнем стабильности, внутренней и внешней политикой РФ", - считает Рар.

Что касается экономического блока, который, по словам Рара, "всегда считался либеральным", то "признаков изменений либерального экономического курса тоже нет", подчеркнул политолог. Белоусов, как второй человек в новом правительстве, скорее, "представляет старую линию Шувалова-Силуанова", добавил он.

"Следующее правительство будет более социально ориентировано. Но это было ожидаемо: для этого Путин и провел все эти изменения. Прошлое правительство, возможно, было слишком сконцентрировано на макроэкономических задачах, мало занималось, например, борьбой с бедностью. Новое правительство должно быть ближе к людям, потому что в него вошли бывшие губернаторы, которые, возможно, имеют более тесные связи с обществом, знают проблемы регионов", - считает Рар.