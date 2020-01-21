Глава РАН оценил работу Фалькова в Тюмени

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Опыт, полученный новым министром науки и высшего образования РФ Опыт, полученный новым министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым по созданию механизмов развития областной науки в бытность ректором Тюменского государственного университета, поможет развивать российскую науку в современных условиях, считает президент РАН Александр Сергеев.

Президент России Владимир Путин во вторник назначил Фалькова главой Минобрнауки . На этой должности Фальков сменил Михаила Котюкова.

"Организация образования и науки в Тюмени является в определенном смысле образцовой для страны", - сказал Сергеев в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что в рамках национального проекта "Наука" в РФ предстоит создавать научно-образовательные центры мирового уровня на основе интеграции научных институтов, университетов и промышленности. В 2019 году были сформированы программы развития первых пяти таких центров в разных регионах России, в том числе в Тюменской области.

"Когда мы говорим о научно-образовательных центрах, это означает, что там соответствующим образом выстроены отношения не только в треугольнике "образование-наука-промышленность", а в четырехугольнике "образование-наука-промышленность-власть". И это как раз такой современный тренд", - сказал Сергеев. "Мы понимаем, что запустить развитие нашей науки мы сможем, если в нее существенным образом будет вкладываться промышленность. В Тюмени это имеет место", - отметил глава Российской академии наук.