Греф ожидает реформ от нового "сильного правительства"

"Все будет хорошо. Сильный премьер, сильное правительство - это всегда очень хорошо. Я думаю, что будут реформы, и в целом я очень оптимистичен. Нам будет много работы, но мне кажется, что хороший шанс, и вам будет не скучно", - сказал Греф журналистам в кулуарах ВЭФ, отвечая на вопрос, что может измениться для банковской системы в свете назначения нового кабмина.