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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-21T22:30+0300
https://ria.ru/20200121/1563698246.html
Греф ожидает реформ от нового "сильного правительства"
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РИА Новости

Греф ожидает реформ от нового "сильного правительства"

22:23 21.01.2020 (обновлено: 22:30 21.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф на Московском финансовом форуме
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф, который возглавлял Минэкономразвития в 2000-2007 годах, считает сильным сформированное новое правительство и ожидает реформ.
"Все будет хорошо. Сильный премьер, сильное правительство - это всегда очень хорошо. Я думаю, что будут реформы, и в целом я очень оптимистичен. Нам будет много работы, но мне кажется, что хороший шанс, и вам будет не скучно", - сказал Греф журналистам в кулуарах ВЭФ, отвечая на вопрос, что может измениться для банковской системы в свете назначения нового кабмина.
На прошлой неделе новым премьером был назначен Михаил Мишустин, ранее возглавлявший ФНС, а 21 января объявили полный состав кабмина. В нем оказалось шесть новых вице-премьеров, в том числе первый - Андрей Белоусов. Он около года руководил Минэкономразвития после Грефа и Эльвиры Набиуллиной, теперь главы ЦБ РФ, а затем более шести лет был помощником президента РФ. Новых министров восемь, из них в экономическом блоке двое: Минкомсвязь возглавил Максут Шадаев из "Ростелекома", а министром экономического развития стал Максим Решетников, до этого губернатор Пермского края.
Новое правительство России
Вчера, 22:24
Новое правительство России
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Формирование нового правительстваСбербанк РоссииПравительство РФГерман ГрефРоссияЭкономика
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