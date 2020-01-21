Титов назвал главную задачу нового правительства

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов . Архивное фото

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новому составу правительства Новому составу правительства России предстоит доработать национальные проекты и диверсифицировать экономику так, чтобы страна преодолела сырьевую зависимость, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов

Во вторник вечером президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении нового кабинета министров.

"Новое правительство в СМИ стали называть "правительством роста". Я бы, конечно, не торопился, им еще предстоит реально доказать, что они смогут выполнить главную задачу, которая сегодня стоит перед страной – обеспечить рост экономики. Видно, что правительство сильное: с одной стороны есть и молодые, и энергичные, уже прошедшие определенную школу, но есть и опытные аксакалы, которые давно занимают свои позиции и показали свою эффективность", - заявил Титов.

"Первый вице-премьер Андрей Белоусов на должности помощника президента родил очень много инициатив. Теперь от предложений он переходит к их практической реализации. Прошлое правительство нацпроекты явно не доработало. И сейчас нужно выправлять ситуацию и доводить до конца", - уверен Титов.

Собеседник агентства отметил, что особенно рад видеть в новом кабмине Дмитрия Чернышенко , которого давно знает. Он получил должность вице-премьера. Чернышенко в 2007-2014 годах занимал пост президента оргкомитета Олимпийских зимних игр в Сочи. "Он очень приятный человек и эффективный менеджер. Предполагаю, что он займется вопросами, связанными с общественными коммуникациями, СМИ – с этим он точно справится", - считает он.

"Назначение Максима Решетникова на пост министра экономики - тоже приятная новость, потому что он не просто макроэкономист, он экономист-практик. Он доказывал это и в московском правительстве, и во время губернаторской школы. Это дорогого стоит, Пермский край – большой промышленный регион, управлять этим огромным хозяйством непросто. Тем не менее, мы находили с ним контакт, мы понимали друг друга, мы единомышленники в том, что касается нашей стратегии развития несырьевой экономики", - отметил Титов.