В Госдуме прокомментировали назначение Мурашко главой Минздрава

"Знаю Михаила Альбертовича как человека, прошедшего путь от практикующего врача до руководителя федерального ведомства. За его плечами как практический опыт работы, так и управленческая деятельность регионального и федерального уровней. На мой взгляд, сейчас мы видим беспрецедентное внимание со стороны государства к сфере здравоохранения, как в плане финансовых вливаний, так и в плане поставленных задач. Считаю, что Михаил Альбертович обладает всеми качествами и навыками, которые позволят ему успешно выполнить те грандиозные задачи, которые стоят перед нашим отечественным здравоохранением", - сказал Менделевич РИА Новости.