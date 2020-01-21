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2020-01-21T22:19+0300
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В Госдуме прокомментировали назначение Мурашко главой Минздрава
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали назначение Мурашко главой Минздрава

22:17 21.01.2020 (обновлено: 22:19 21.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкМихаил Мурашко
Михаил Мурашко
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Михаил Мурашко, назначенный на должности главы Минздрава, обладает всеми качествами и навыками, которые позволят ему успешно выполнить грандиозные задачи, стоящие перед российским здравоохранением, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.
Президент России Владимир Путин во вторник назначил министром здравоохранения РФ Михаила Мурашко, ранее занимавшего должность главы Росздравнадзора.
"Знаю Михаила Альбертовича как человека, прошедшего путь от практикующего врача до руководителя федерального ведомства. За его плечами как практический опыт работы, так и управленческая деятельность регионального и федерального уровней. На мой взгляд, сейчас мы видим беспрецедентное внимание со стороны государства к сфере здравоохранения, как в плане финансовых вливаний, так и в плане поставленных задач. Считаю, что Михаил Альбертович обладает всеми качествами и навыками, которые позволят ему успешно выполнить те грандиозные задачи, которые стоят перед нашим отечественным здравоохранением", - сказал Менделевич РИА Новости.
Михаил Мурашко
Вчера, 20:43
Биография Михаила Мурашко
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Формирование нового правительстваБорис МенделевичМихаил МурашкоРосздравнадзорГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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