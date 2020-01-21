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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-21T22:25+0300
https://ria.ru/20200121/1563697915.html
Володин пообещал эффективно выстроить работу с новым правительством
https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/48/1563464863_0:97:3018:1794_1036x0_80_0_0_a2341760f56d5c6de91ee8fca13f65f0.jpg
РИА Новости

Володин пообещал эффективно выстроить работу с новым правительством

22:16 21.01.2020 (обновлено: 22:25 21.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российский парламент со своей стороны сделает все, чтобы эффективно выстроить работу с новым составом правительства, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24".
"Что касается парламента, со своей стороны мы сделаем все, чтобы эффективно выстроить работу для того, чтобы вместе выйти на решение задач, поставленных президентов в рамках послания. Потому что, решая эти задачи, мы и содействуем росту экономики, и, конечно, решаем проблемы в социальной сфере, в жизни граждан. Поэтому, конечно, у нас есть надежда, что будем работать более результативно", - сказал Володин.
Здание Дома правительства РФ
Вчера, 20:06Формирование нового правительства
Объявлен состав нового правительства
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Формирование нового правительстваГосдума РФПравительство РФВячеслав ВолодинРоссияПолитика
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