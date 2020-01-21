Володин пообещал эффективно выстроить работу с новым правительством

"Что касается парламента, со своей стороны мы сделаем все, чтобы эффективно выстроить работу для того, чтобы вместе выйти на решение задач, поставленных президентов в рамках послания. Потому что, решая эти задачи, мы и содействуем росту экономики, и, конечно, решаем проблемы в социальной сфере, в жизни граждан. Поэтому, конечно, у нас есть надежда, что будем работать более результативно", - сказал Володин.