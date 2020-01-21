Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-21T22:08+0300
https://ria.ru/20200121/1563697695.html
Греф оценил назначение Белоусова первым вице-премьером
https://cdn23.img.ria.ru/images/155945/15/1559451535_0:301:2963:1968_1036x0_80_0_0_47353a59a9762bdf34bb9084f82f977e.jpg
РИА Новости

Греф оценил назначение Белоусова первым вице-премьером

22:08 21.01.2020
1958
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф, который возглавлял Минэкономразвития в 2000-2007 годах, оценил как "хорошо" назначение руководителем этого министерства Максима Решетникова, а назначение Андрея Белоусова первым вице-премьером - и вовсе как "здорово".
"Хорошо. Очень надеюсь, что он справится", - сказал Греф журналистам, отвечая на вопрос, как он оценивает назначение Решетникова.
Экс-министр, а теперь руководитель крупнейшего российского банка также положительно отреагировал на назначение Белоусова: "Здорово".
По словам Грефа, ему неизвестно, какой пост займет теперь уже экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Орешкин должен принять участие в форуме в Давосе. Его программа в новом качестве пока неизвестна.
Герман Греф перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
16 января, 14:30Формирование нового правительства
Греф в первую очередь ожидает от Мишустина реформы госуправления
491107
Обсудить 1
Формирование нового правительстваМаксим ОрешкинМаксим РешетниковСбербанк РоссииМинистерство экономического развития РФАндрей БелоусовПравительство РФГерман ГрефВсемирный экономический форум в ДавосеЭкономика
Рекомендуем
Михаил Мурашко
Рошаль прокомментировал назначение Мурашко главой Минздрава
Ольга Любимова
Ректор Щепкинского училища оценил назначение дочери главой Минкульта
Золотой слиток
Россия укрепила позицию в рейтинге мировых золотых запасов
Максут Шадаев
Экс-советник Путина оценил назначение Шадаева главой Минкомсвязи
Здание правительства РФ
Эксперт назвал "главный тандем" нового правительства
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства РФ
Немецкий политолог оценил новый состав российского правительства
Анатолий Кучерена
Кучерена прокомментировал назначение нового главы Минюста
Здание Дома правительства РФ
Объявлен состав нового правительства
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов назвал главную задачу нового правительства
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
Греф ожидает реформ от нового "сильного правительства"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
Эксперт оценил переназначение Лаврова и Шойгу
Мария Захарова на брифинге
Захарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством
Министр энергетики РФ Александр Новак
В ОПЕК прокомментировали переназначение Новака главой Минэнерго
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников
Сенатор заявил об усилении экономического блока в новом правительстве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Генеральной прокуратуры РФ Юрием Чайкой, покидающим этот пост, и заместителем председателя Следственного комитета РФ Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора
Путин подписал новую Доктрину продовольственной безопасности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15В школе, где учился Мишустин, рассказали о юности премьер-министра
03:05В Роспотребнадзоре предупредили россиян о "зимних" клещах
02:54США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов
02:51Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
Лента новостейМолния