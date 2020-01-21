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Сенатор заявил об усилении экономического блока в новом правительстве
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РИА Новости

Сенатор заявил об усилении экономического блока в новом правительстве

22:05 21.01.2020 (обновлено: 23:30 21.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Экономическое развитие становится главным в работе нового правительства, Минфин будет обеспечивать реализацию этих задач, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы комитета Совета Федерации по экономполитике Сергей Калашников.
Советник президента РФ Андрей Белоусов занял пост первого вице-премьера, Антон Силуанов, утратив должность первого замглавы правительства - министра финансов, теперь по-прежнему руководит финансовым ведомством. Минэкономразвития вместо Максима Орешкина возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников.
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"Я с большим энтузиазмом воспринял новые назначения в финансово-экономическом блоке правительства", - сказал Калашников.
Он отметил, что со времен правительства Михаила Касьянова Минфин всему задавал тон. "Но теперь мы видим, что, безусловно, идеология изменилась. Главное, не чтобы кубышку наполнить, а чтобы экономика работала", - подчеркнул сенатор.
По его словам, Белоусов имеет большой опыт работы в экономической сфере, он занимался и прогнозированием в этой области, и работой в исполнительной власти. "Его назначение позволяет изменить представление об основной парадигме - экономическое развитие станет основным, а Минфин будет обеспечивать эти задачи", - добавил парламентарий.
Калашников отметил, что приветствует назначение Решетникова главой МЭР. "Решетников - экономист-новатор, который смог реализовывать в Пермском крае передовые прорывные идеи", - сказал он.
В целом, комментируя перестановки в правительстве, сенатор подчеркнул, что "экономический блок усилился, стал ведущим".
Замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев считает обоснованным переназначение главы Минтранса Евгения Дитриха.
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"Что касается министра транспорта, то здесь само переназначение Евгения Дитриха в должности говорит само за себя. Это профессионал высокого уровня, который за два года работы в качестве министра, а до этого еще три года он занимал должность первого заместителя министра транспорта РФ. Показал, что прекрасно справляется с поставленными задачами, способен реализовывать серьезнейшие проекты", - сказал Васильев РИА Новости.
Министерство занимается созданием транспортной инфраструктуры в самом широком смысле этого слова и реализует эти задачи достаточно динамично, отметил он. "Поэтому и с новыми задачами, которые поставлены сегодня перед правительством Михаила Мишустина, Евгений Дитрих справится так же успешно, как и прежде", - уверен парламентарий.
Васильев подчеркнул, что в комитете по экономической политике Совфеда знают Дитриха очень хорошо. "Можно только приветствовать такое назначение - Евгений Дитрих очень эффективный и успешный министр", - заключил сенатор.
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