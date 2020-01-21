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В сенате США начались слушания по импичменту Трампу
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РИА Новости

В сенате США начались слушания по импичменту Трампу

21:55 21.01.2020 (обновлено: 21:59 21.01.2020)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Слушания по импичменту президенту США Дональду Трампу начались во вторник в сенате США.
"На прошлой неделе сенат пересек одну из самых печальных черт в системе нашей власти. Мы начали третий процесс импичмента президенту в американской истории. Это уникальная ответственность", - такими словами открыл заседание лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.
Заседание транслирует телеканал Fox News.
Макконнелл отметил, что только сенат в состоянии решить вопрос импичмента, назвав разбирательство своего рода "вступительным экзаменом" для верхней палаты перед лицом председательствующего на процессе председателя Верховного суда Джона Робертса.
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Он заявил, что большинство сенаторов уже готовы поддержать выносимую на рассмотрение сената во вторник резолюцию по организации процесса.
"Она устанавливает структуру, которая справедлива, беспристрастна", - сказал лидер республиканцев в верхней палате.
В частности, порядок предполагает, что сначала выступят представители обвинения от нижней палаты, потом слово получит юрист президента, далее сенаторы получать возможность задать вопросы в письменном виде к любой из сторон. На четвертой стадии сенат решит, нужны ли для рассмотрения дополнительные доказательства или свидетели, добавил Макконнелл.
"Если кто-то из сенаторов попробует внести изменения в порядок процесса, или вызвать конкретных свидетелей, или запросить документы, я не дам хода этим инициативам, потому что сенат позже по ходу процесса решит эти вопросы", - заверил он.
В ответ с критикой выступил лидер демократического меньшинства Чак Шумер, который повторил обвинения в адрес Трампа. Он также заявил, что предлагаемая резолюция о порядке процесса отражает только видение республиканцев.
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"Ее хранили в секрете вплоть до дня накануне разбирательства. Теперь, когда ее раскрыли, понятно, почему. Правила Макконнелла, судя по всему, разработаны президентом Трампом для президента Трампа", - сказал он.
В частности, его не устраивает то, что республиканцы стремятся рассмотреть дело как можно скорее и "максимально усложняют получение свидетельств".
"Резолюция Макконнелла приведет к поспешному процессу с малым количеством свидетельств во мраке ночи", - добавил Шумер.
Палата представителей на прошлой неделе передала дело по импичменту в сенат для проведения процесса над президентом. К присяге был приведен председатель Верховного суда Джон Робертс, который будет председательствовать на процессе, и сенаторы, которые будут исполнять обязанности присяжных. Сторону обвинения представят семь конгрессменов-демократов во главе с Адамом Шиффом.
Макконнелл ранее заявлял, что хотел бы, чтобы происходящее было сродни процессу над бывшим президентом Биллом Клинтоном в 1999 году. Тогда сенат оправдал главу государства.
Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.
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