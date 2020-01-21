Путин подписал новую Доктрину продовольственной безопасности

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Генеральной прокуратуры РФ Юрием Чайкой, покидающим этот пост, и заместителем председателя Следственного комитета РФ Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России, указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания. "Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации", - говорится в документе. Указ президента от 2010 года, которым была утверждена предыдущая версия Доктрины, признается утратившим силу.

Согласно новому документу, продовольственная безопасность России - это состояние социально-экономического развития страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость РФ, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевой продукции, соответствующей обязательным требованиям, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевой продукции, необходимой для активного и здорового образа жизни.

В свою очередь под продовольственной независимостью понимается самообеспечение страны основными видами отечественной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а под экономической доступностью продовольствия - возможность приобретения пищевой продукции должного качества по сложившимся ценам, в объемах и ассортименте, которые соответствуют рекомендуемым рациональным нормам потребления.

В прошлой версии Доктрины для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве критерия использовался удельный вес отечественной продукции в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка с учетом переходящих запасов. В новом документе подход был изменен. Теперь продовольственная независимость определяется как уровень самообеспечения, который рассчитывается как отношение объема отечественного производства продукции к объему их внутреннего потребления.