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Путин подписал новую Доктрину продовольственной безопасности
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РИА Новости

Путин подписал новую Доктрину продовольственной безопасности

21:54 21.01.2020 (обновлено: 00:41 22.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Генеральной прокуратуры РФ Юрием Чайкой, покидающим этот пост, и заместителем председателя Следственного комитета РФ Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Генеральной прокуратуры РФ Юрием Чайкой, покидающим этот пост, и заместителем председателя Следственного комитета РФ Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России, указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Указ вступает в силу со дня его подписания. "Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации", - говорится в документе. Указ президента от 2010 года, которым была утверждена предыдущая версия Доктрины, признается утратившим силу.
Согласно новому документу, продовольственная безопасность России - это состояние социально-экономического развития страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость РФ, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевой продукции, соответствующей обязательным требованиям, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевой продукции, необходимой для активного и здорового образа жизни.
В свою очередь под продовольственной независимостью понимается самообеспечение страны основными видами отечественной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а под экономической доступностью продовольствия - возможность приобретения пищевой продукции должного качества по сложившимся ценам, в объемах и ассортименте, которые соответствуют рекомендуемым рациональным нормам потребления.
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В прошлой версии Доктрины для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве критерия использовался удельный вес отечественной продукции в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка с учетом переходящих запасов. В новом документе подход был изменен. Теперь продовольственная независимость определяется как уровень самообеспечения, который рассчитывается как отношение объема отечественного производства продукции к объему их внутреннего потребления.
Для разных групп товаров установлены разные пороговые значения. Уровень самообеспечения по зерну составляет не менее 95%, по сахару - не менее 90%, по растительному маслу - не менее 90%, по мясу и мясопродуктам - не менее 85%, по молоку и молокопродуктам - не менее 90%, по рыбе и рыбопродуктам - не менее 85%, по картофелю - не менее 95%, по овощам и бахчевым - не менее 90%, по фруктам и ягодам - не менее 60%, по семенам основным сельхозкультур отечественной селекции - не менее 75%, по пищевой соли - не менее 85%.
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