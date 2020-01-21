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Формирование нового правительства
2020-01-21T21:40+0300
https://ria.ru/20200121/1563696652.html
Кучерена прокомментировал назначение нового главы Минюста
https://cdn24.img.ria.ru/images/105066/82/1050668270_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_bdf9b56b15ca18c9e63f880a71fe3c94.jpg
РИА Новости

Кучерена прокомментировал назначение нового главы Минюста

21:40 21.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАнатолий Кучерена
Анатолий Кучерена
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Анатолий Кучерена. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новый министр юстиции Константин Чуйченко много лет отдал юриспруденции и отлично разбирается в российском законодательстве, считает глава Общественного совета при МВД РФ, известный российский адвокат Анатолий Кучерена.
Президент России Владимир Путин назначил во вторник министром юстиции РФ Константина Чуйченко, сообщается на сайте Кремля. С 2008 года эту должность занимал Александр Коновалов.
"Я лично его знаю. Он много лет отдал юриспруденции…, имеет колоссальный опыт", - сказал РИА Новости Кучерена.
Он уверен, что новый министр отлично справится со своими обязанностями. "Он подробно разбирается в российском законодательстве и профессионально подходит к решению задач", - отметил собеседник.
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Формирование нового правительстваАнатолий КучеренаМинистерство юстиции РФМВД РФКонстантин ЧуйченкоРоссияПолитика
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