Кучерена прокомментировал назначение нового главы Минюста

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новый министр юстиции Константин Чуйченко много лет отдал юриспруденции и отлично разбирается в российском законодательстве, считает глава Общественного совета при МВД РФ, известный российский адвокат Анатолий Кучерена.
Президент России Владимир Путин назначил во вторник министром юстиции РФ Константина Чуйченко, сообщается на сайте Кремля. С 2008 года эту должность занимал Александр Коновалов.
"Я лично его знаю. Он много лет отдал юриспруденции…, имеет колоссальный опыт", - сказал РИА Новости Кучерена.
Он уверен, что новый министр отлично справится со своими обязанностями. "Он подробно разбирается в российском законодательстве и профессионально подходит к решению задач", - отметил собеседник.