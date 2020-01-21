Кучерена прокомментировал назначение нового главы Минюста

"Я лично его знаю. Он много лет отдал юриспруденции…, имеет колоссальный опыт", - сказал РИА Новости Кучерена.

Он уверен, что новый министр отлично справится со своими обязанностями. "Он подробно разбирается в российском законодательстве и профессионально подходит к решению задач", - отметил собеседник.