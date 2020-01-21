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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-21T21:38+0300
https://ria.ru/20200121/1563696574.html
Эксперт назвал "главный тандем" нового правительства
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РИА Новости

Эксперт назвал "главный тандем" нового правительства

21:38 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание правительства РФ . Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Главным звеном в новом составе правительства РФ станет тандем премьер-министра Михаила Мишустина и первого вице-премьера Андрея Белоусова, поделилась мнением с РИА Новости заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Елена Устюжанина.
Во вторник вечером президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении нового кабинета министров. В частности, помощник президента РФ Андрей Белоусов стал первым заместителем председателя правительства.
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"Самым главным звеном нового правительства станет тандем Мишустина и Белоусова. Это интересная спайка очень сильного администратора и идеолога проводимых сегодня в экономике преобразований. Вопрос в том, насколько эти два очень разных специалиста и человека смогут работать вместе. Если это будет очередная система сдержек и противовесов, воз будет по-прежнему двигаться крайне медленно", - оценила Устюжанина.
При этом, по ее мнению, сам факт изменений в экономическом блоке правительства говорит о том, что его работа была неэффективной.
"Очень важные перемены - экономический блок. (Бывший министр экономразвития Максим - ред.) Орешкин утратил свой пост, (министр финансов РФ Антон - ред.) Силуанов - статус вице-премьера. Это свидетельствует о том, что президент (России Владимир Путин - ред.) осознал слабость данного блока в предыдущем составе правительства", - уточнила она, отметив, что перемены в социальном блоке также были ожидаемыми.
Тем не менее, подчеркнула Устюжанина, "самые любимые министры президента сохранили свои посты". "Теоретически в таком составе возможен действительный прорыв. Будем надеяться, что он произойдёт", - подытожила собеседник агентства.
Зал заседаний правительства РФ в Доме правительства в Москве
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинАндрей БелоусовПравительство РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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