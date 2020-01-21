Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-21T21:31+0300
https://ria.ru/20200121/1563696315.html
Путин отметил важность дальнейшего развития экономики
https://cdn25.img.ria.ru/images/156367/92/1563679221_0:34:3072:1762_1036x0_80_0_0_99a9269d1b7e7a01e141841c318ccc9b.jpg
РИА Новости

Путин отметил важность дальнейшего развития экономики

21:30 21.01.2020 (обновлено: 21:31 21.01.2020)
189
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с новым кабмином заявил о необходимости развивать базу, иначе экономики не будет вообще, и эффективно использовать имеющиеся инструменты для достижения целей.
"Предыдущее правительство очень многое сделало для того, чтобы создать базу для дальнейшего развития, во-первых и прежде всего, созданы очень хорошие макроэкономические условия. Без этого невозможно развивать экономику вообще, а значит, не будет никакого результата и в социальной сфере", - сказал Путин.
Он добавил, что все это должно быть использовано на будущее для достижения национальных целей и нацпроектов.
Здание правительства РФ
Вчера, 21:25
Политики и эксперты оценили состав нового правительства
940103
Обсудить 1
Формирование нового правительстваПравительство РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил правительству заняться поправками в бюджет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
Мишустин рассказал о задачах, стоящих перед Минфином
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов назвал главную задачу нового правительства
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
Греф ожидает реформ от нового "сильного правительства"
Здание правительства РФ
Эксперт назвал "главный тандем" нового правительства
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поставил задачу добиться повышения темпов роста экономики
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Вице-премьер Борисов будет курировать ТЭК в новом правительстве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
Мишустин напомнил об ответственности правительства за нацпроекты
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
Мишустин назвал главные задачи нового правительства
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф оценил назначение Белоусова первым вице-премьером
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании Совета Федерации РФ . 25 ноября 2019
Силуанов призвал уточнить нацпроекты с учетом новых задач
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин пожелал удачи новому правительству
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Генеральной прокуратуры РФ Юрием Чайкой, покидающим этот пост, и заместителем председателя Следственного комитета РФ Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора
Путин подписал новую Доктрину продовольственной безопасности
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
Мишустин поручил министрам обеспечить "мягкий" переход власти
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства
Мишустин назвал приоритет работы нового правительства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15В школе, где учился Мишустин, рассказали о юности премьер-министра
03:05В Роспотребнадзоре предупредили россиян о "зимних" клещах
02:54США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов
02:51Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
Лента новостейМолния