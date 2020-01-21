Путин отметил важность дальнейшего развития экономики

"Предыдущее правительство очень многое сделало для того, чтобы создать базу для дальнейшего развития, во-первых и прежде всего, созданы очень хорошие макроэкономические условия. Без этого невозможно развивать экономику вообще, а значит, не будет никакого результата и в социальной сфере", - сказал Путин.