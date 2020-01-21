Биография Андрея Бочкарева

В 1994 году с отличием окончил Тюменский инженерно-строительный институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство", в 1997 году – аспирантуру Государственной академии управления им. С. Орджоникидзе по кафедрам "Управление в строительстве" и "Управление проектами". Кандидат экономических наук.

Будучи студентом работал в канадской строительной компании SWCCo/BLC Group. После поступления в аспирантуру в Москве работал в российской компании "Эдванс" руководителем департамента, отвечающего за комплексные инженерно-строительные проекты.

С осени 1997 года занимал различные позиции в компании Bechtel Corporation. Участвовал в строительстве ряда крупных объектов за рубежом в сферах инфраструктурного, нефтехимического и оборонного строительства, в том числе в строительстве суперскоростной железнодорожной магистрали от тоннеля под Ла-Маншем до центра Лондона, участвовал в проекте "Карачаганак" в Казахстане.

С 2006 года – директор Департамента инвестиционных проектов Глиноземного дивизиона ОК "РУСАЛ".

С 2007 года – директор Департамента зарубежных проектов Инжинирингово-строительного дивизиона ОК "РУСАЛ". Руководил инвестиционной программой масштабной реконструкции алюминиевого завода Kubal в Швеции.

С ноября 2009 года – вице-президент по инвестиционной программе российского подразделения финского энергетического концерна Fortum (ОАО "Фортум").

С ноября 2010 года – руководитель Департамента городского заказа капитального строительства (Мосгорзаказ), который через месяц был реорганизован в Департамент строительства города Москвы.

С декабря 2010 года – руководитель Департамента строительства города Москвы.

21 января 2020 года Андрей Бочкарев назначен на должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.