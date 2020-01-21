Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T21:26+0300
https://ria.ru/20200121/1563696140.html
Биография Андрея Бочкарева
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/81936/20/819362044_0:192:2244:1454_1036x0_80_0_0_5b65841df60bbae1d38f6e22cc647eed.jpg
РИА Новости

Биография Андрея Бочкарева

21:26 21.01.2020
596
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкАндрей Бочкарев
Андрей Бочкарев
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Юрьевич Бочкарев родился 2 января 1972 года в Тюмени.
В 1994 году с отличием окончил Тюменский инженерно-строительный институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство", в 1997 году – аспирантуру Государственной академии управления им. С. Орджоникидзе по кафедрам "Управление в строительстве" и "Управление проектами". Кандидат экономических наук.
Будучи студентом работал в канадской строительной компании SWCCo/BLC Group. После поступления в аспирантуру в Москве работал в российской компании "Эдванс" руководителем департамента, отвечающего за комплексные инженерно-строительные проекты.
С осени 1997 года занимал различные позиции в компании Bechtel Corporation. Участвовал в строительстве ряда крупных объектов за рубежом в сферах инфраструктурного, нефтехимического и оборонного строительства, в том числе в строительстве суперскоростной железнодорожной магистрали от тоннеля под Ла-Маншем до центра Лондона, участвовал в проекте "Карачаганак" в Казахстане.
С 2006 года – директор Департамента инвестиционных проектов Глиноземного дивизиона ОК "РУСАЛ".
С 2007 года – директор Департамента зарубежных проектов Инжинирингово-строительного дивизиона ОК "РУСАЛ". Руководил инвестиционной программой масштабной реконструкции алюминиевого завода Kubal в Швеции.
С ноября 2009 года – вице-президент по инвестиционной программе российского подразделения финского энергетического концерна Fortum (ОАО "Фортум").
С ноября 2010 года – руководитель Департамента городского заказа капитального строительства (Мосгорзаказ), который через месяц был реорганизован в Департамент строительства города Москвы.
С декабря 2010 года – руководитель Департамента строительства города Москвы.
21 января 2020 года Андрей Бочкарев назначен на должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
Андрей БочкаревСправки
Рекомендуем
Михаил Мурашко
Биография Михаила Мурашко
Дмитрий Кобылкин
Биография Дмитрия Кобылкина
Ольга Любимова
Биография Ольги Любимовой
Олег Матыцин
Биография Олега Матыцина
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 3 июля 2019
Биография Александра Козлова
Виктория Абрамченко
Биография Виктории Абрамченко
Максут Игоревич Шадаев
Биография Максута Шадаева
Максим Решетников
Биография Максима Решетникова
Евгений Дитрих
Биография Евгения Дитриха
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства РФ
Путин сформировал новое правительство
Константин Чуйченко
Биография Константина Чуйченко
Министр энергетики РФ Александр Новак
Биография Александра Новака
Марат Хуснуллин
Собянин пожелал Хуснуллину успехов на новом посту
Владимир Якушев
Биография Владимира Якушева
Антон Котяков
Биография Антона Котякова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15В школе, где учился Мишустин, рассказали о юности премьер-министра
03:05В Роспотребнадзоре предупредили россиян о "зимних" клещах
02:54США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов
02:51Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
Лента новостейМолния