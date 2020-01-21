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В фонде развития Дальнего Востока поддержали переназначение Козлова
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РИА Новости

В фонде развития Дальнего Востока поддержали переназначение Козлова

21:25 21.01.2020 (обновлено: 23:50 21.01.2020)
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© РИА НовостиМинистр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
© РИА Новости
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Продолжение работы вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и главы Минвостокразвития Александра Козлова в составе нового правительства - это выверенное, логичное и полезное решение для развития ДФО, считает глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.
Во вторник президент РФ Владимир Путин переназначил Козлова главой Минвостокразвития, а Трутнева - вице-премьером - полпредом главы государства в ДФО.
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"Мне кажется, абсолютно логичным оставить и состав, и структуру управления проектом для того, чтобы сохранить целостность этого процесса, поскольку это интегральный проект по развитию Дальнего Востока. Мы, конечно, это решение приветствуем и считаем его выверенным, логичным и, самое главное, полезным для развития Дальнего Востока", - сказал Чекунков РИА Новости.
По его словам, первая стадия плана развития Дальнего Востока - это "разгон" экономики. Он отметил, что Трутнев управляет этим проектом с самого начала.
"За первые пять лет мы создали экосистему, в которую уже вошли более 2 тысяч новых инвестиционных проектов. Дальний Восток сейчас - это самый быстрорастущий, самый экономически динамичный регион России. Теперь наступила вторая фаза этого проекта - социальная. Юрий Петрович руководит и этой фазой, а в качестве министра Александр Александрович возглавил Минвостокразвития. Задачи этой фазы - поддержать экономический рост новыми социальными условиями, новым качеством жизни на Дальнем Востоке", - сказал Чекунков.
ФРДВ создан для содействия притоку инвестиций на Дальний Восток и в Арктику через предоставление льготного - от 5% годовых в рублях - и долгосрочного финансирования приоритетным инвестпроектам в различных сферах.
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