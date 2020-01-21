В фонде развития Дальнего Востока поддержали переназначение Козлова

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Продолжение работы вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Продолжение работы вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и главы Минвостокразвития Александра Козлова в составе нового правительства - это выверенное, логичное и полезное решение для развития ДФО, считает глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Во вторник президент РФ Владимир Путин переназначил Козлова главой Минвостокразвития, а Трутнева - вице-премьером - полпредом главы государства в ДФО.

"Мне кажется, абсолютно логичным оставить и состав, и структуру управления проектом для того, чтобы сохранить целостность этого процесса, поскольку это интегральный проект по развитию Дальнего Востока. Мы, конечно, это решение приветствуем и считаем его выверенным, логичным и, самое главное, полезным для развития Дальнего Востока", - сказал Чекунков РИА Новости.

По его словам, первая стадия плана развития Дальнего Востока - это "разгон" экономики. Он отметил, что Трутнев управляет этим проектом с самого начала.

"За первые пять лет мы создали экосистему, в которую уже вошли более 2 тысяч новых инвестиционных проектов. Дальний Восток сейчас - это самый быстрорастущий, самый экономически динамичный регион России. Теперь наступила вторая фаза этого проекта - социальная. Юрий Петрович руководит и этой фазой, а в качестве министра Александр Александрович возглавил Минвостокразвития. Задачи этой фазы - поддержать экономический рост новыми социальными условиями, новым качеством жизни на Дальнем Востоке", - сказал Чекунков.