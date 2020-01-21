Биография Александра Козлова

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 3 июля 2019

Александр Александрович Козлов родился 2 января 1981 года в Южно-Сахалинске.

В 2003 году окончил Московскую академию предпринимательства при правительстве города Москвы по специальности "юриспруденция", квалификация "юрист".

В 2000-2007 годах занимал руководящие посты в компании ООО "Амурский уголь" в городе Райчихинске Амурской области.

В 2007 году занял пост директора филиала ЗАО "Русский уголь" в городе Гуково Ростовской области, в 2008 году – директора филиала ОАО "Русский уголь" в Благовещенске Амурской области.

В 2009-2010 годах – генеральный директор ООО "Амурский уголь" в Райчихинске.

2 февраля 2011 года Козлов был назначен первым заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области.

23 декабря 2011 года занял пост министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области.

С 2014 года по 2015 год – мэр города Благовещенска.

25 марта 2015 года Александр Козлов назначен исполняющим обязанности губернатора Амурской области.

20 сентября 2015 года Козлов был избран губернатором Амурской области.

18 мая 2018 указом президента РФ назначен министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

21 января 2020 года вновь назначен министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Декларированный годовой доход Козлова за 2018 год составил 6,6 миллиона рублей.