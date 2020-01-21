Мишустин поручил министрам обеспечить "мягкий" переход власти

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новый глава кабинета министров России Михаил Мишустин попросил новых глав министерств встретится со своими предшественниками, чтобы сделать переход власти "мягким".
"Я просил бы всех вас принять в этом активное участие, без сомнения - встретиться со всеми теми, кто работал до вас, все обсудить и очень по-человечески сделать мягким переход к системе управления новых руководителей, я уверен, что все вы профессионалы, с этим справитесь", - сказал Мишустин на первом заседании нового кабмина.
"Важно, чтобы этот переходный период не отразился на темпах работы правительства", - заключил он.
Свои посты сохранили министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов, который перестал быть первым вице-премьером, глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минтранса Дмитрий Дитрих, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Владимир Колокольцев продолжит занимать кресло министра внутренних дел, Александр Козлов остался министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, а Константин Чуйченко перешел на должность министра юстиции.
Новым главой министерства экономического развития стал губернатор Пермского края Максим Решетников, министром труда и соцзащиты - бывший замминистра финансов Антон Котяков, министром просвещения - Сергей Кравцов, ранее возглавлявший Рособрнадзор. Михаил Мурашко сменил Росздравнадзор на кресло главы министерства здравоохранения. Главой Минкульта стала Ольга Любимова, занимавшая до этого в министерстве должность главы департамента кинематографии. Главой министерства науки и высшего образования стал ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков. Минспорт возглавил Олег Матыцин, который возглавлял Международную федерацию студенческого спорта. Минкомсвязи возглавил Максут Шадаев, который занимало до этого должность вице-президента Ростелекома по цифровым платформам.
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