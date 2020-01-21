Мишустин поручил министрам обеспечить "мягкий" переход власти

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новый глава кабинета министров России Новый глава кабинета министров России Михаил Мишустин попросил новых глав министерств встретится со своими предшественниками, чтобы сделать переход власти "мягким".

"Я просил бы всех вас принять в этом активное участие, без сомнения - встретиться со всеми теми, кто работал до вас, все обсудить и очень по-человечески сделать мягким переход к системе управления новых руководителей, я уверен, что все вы профессионалы, с этим справитесь", - сказал Мишустин на первом заседании нового кабмина.

"Важно, чтобы этот переходный период не отразился на темпах работы правительства", - заключил он.

Свои посты сохранили министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов, который перестал быть первым вице-премьером, глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минтранса Дмитрий Дитрих, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Владимир Колокольцев продолжит занимать кресло министра внутренних дел, Александр Козлов остался министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, а Константин Чуйченко перешел на должность министра юстиции.