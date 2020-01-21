Мишустин назвал главные задачи нового правительства

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече президента России Владимира Путина с новым кабинетом министров заявил, что задачи перед правительством стоят непростые, однако министры приложат все усилия, чтобы их выполнить.

"Мы все хорошо осознаем, что задачи, стоящие перед нами, непростые, приложим все усилия, чтобы их выполнить, - сказал Мишустин.

Среди приоритетов работы правительства премьер назвал демографию, поддержку семей с детьми, качественное образование и здравоохранение.

"Я думаю, что это наша самая главная задача, которая нас ожидает", — сказал он.