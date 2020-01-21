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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-22T00:45+0300
https://ria.ru/20200121/1563695702.html
Мишустин назвал главные задачи нового правительства
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РИА Новости

Мишустин назвал главные задачи нового правительства

21:18 21.01.2020 (обновлено: 00:45 22.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече президента России Владимира Путина с новым кабинетом министров заявил, что задачи перед правительством стоят непростые, однако министры приложат все усилия, чтобы их выполнить.
"Мы все хорошо осознаем, что задачи, стоящие перед нами, непростые, приложим все усилия, чтобы их выполнить, - сказал Мишустин.
Михаил Мишустин
16 января, 16:52
Мишустин стал премьер-министром. Что ждет его и нас
Среди приоритетов работы правительства премьер назвал демографию, поддержку семей с детьми, качественное образование и здравоохранение.
"Я думаю, что это наша самая главная задача, которая нас ожидает", — сказал он.
Указ Путина о назначении Мишустина вышел 16 января — после того как правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку в полном составе. Во вторник был назначен новый кабинет министров.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинПравительство РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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