Биография Антона Силуанова

В 1985 году окончил Московский финансовый институт по специальности "финансы и кредит". Доктор экономических наук.

С 1985 года по 1987 год работал экономистом, старшим экономистом министерства финансов РСФСР.

В 1987-1989 годах служил в Советской армии.

С 1989 года по 1992 год – ведущий экономист, экономист 1-й категории, ведущий экономист, заместитель начальника подотдела, консультант министерства финансов РСФСР.

В 1992 году Силуанов был заместителем начальника отдела министерства экономики и финансов РФ.

С 1992 года по 1997 год – заместитель начальника отдела бюджетного управления, заместитель руководителя бюджетного департамента – начальник отдела, заместитель руководителя бюджетного департамента министерства финансов РФ.

В 1997-2003 годах Силуанов занимал должность руководителя департамента макроэкономической политики и банковской деятельности министерства финансов РФ, с 22 марта 2001 года – член коллегии Минфина.

С 2003 года по 2004 год – заместитель министра финансов РФ.

В 2004-2005 годах был директором департамента межбюджетных отношений Минфина России.

С сентября по декабрь 2011 года Антон Силуанов был исполняющим обязанности министра финансов РФ.

C 16 декабря 2011 года - министр финансов РФ.

18 мая 2018 года указом президента РФ назначен первым заместителем председателя правительства – министром финансов РФ.

21 января 2020 года стало известно, что Антон Силуанов остался министром финансов , потеряв пост первого вице-премьера.

Антон Силуанов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III ( 2013 ) и IV степеней ( 2011 ), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени ( 2007 ).