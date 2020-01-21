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Биография Антона Силуанова
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РИА Новости

Биография Антона Силуанова

21:18 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ДружининАнтон Силуанов
Антон Силуанов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Российский государственный деятель Антон Германович Силуанов родился 12 апреля 1963 года в Москве.
В 1985 году окончил Московский финансовый институт по специальности "финансы и кредит". Доктор экономических наук.
С 1985 года по 1987 год работал экономистом, старшим экономистом министерства финансов РСФСР.
В 1987-1989 годах служил в Советской армии.
С 1989 года по 1992 год – ведущий экономист, экономист 1-й категории, ведущий экономист, заместитель начальника подотдела, консультант министерства финансов РСФСР.
В 1992 году Силуанов был заместителем начальника отдела министерства экономики и финансов РФ.
С 1992 года по 1997 год – заместитель начальника отдела бюджетного управления, заместитель руководителя бюджетного департамента – начальник отдела, заместитель руководителя бюджетного департамента министерства финансов РФ.
В 1997-2003 годах Силуанов занимал должность руководителя департамента макроэкономической политики и банковской деятельности министерства финансов РФ, с 22 марта 2001 года – член коллегии Минфина.
С 2003 года по 2004 год – заместитель министра финансов РФ.
В 2004-2005 годах был директором департамента межбюджетных отношений Минфина России.
С 2005 года по 2011 год - заместитель министра финансов РФ.
С сентября по декабрь 2011 года Антон Силуанов был исполняющим обязанности министра финансов РФ.
C 16 декабря 2011 года - министр финансов РФ.
18 мая 2018 года указом президента РФ назначен первым заместителем председателя правительства – министром финансов РФ.
С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности министра финансов РФ.
21 января 2020 года стало известно, что Антон Силуанов остался министром финансов, потеряв пост первого вице-премьера.
Силуанов - член Совета Безопасности Российской Федерации, председатель наблюдательного совета Банка ВТБ.
Антон Силуанов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III (2013) и IV степеней (2011), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2007).
Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила более 40 миллионов рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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