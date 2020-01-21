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Вице-спикер Госдумы назвала причину упразднения Минкавказа
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РИА Новости

Вице-спикер Госдумы назвала причину упразднения Минкавказа

21:17 21.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоБюджетные расходы на экологию согласуют с главами регионов
Бюджетные расходы на экологию согласуют с главами регионов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министерство по делам Северного Кавказа выполнило поставленные перед ним задачи, в связи с чем было упразднено, заявила РИА Новости вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.
Ранее президент России Владимир Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли Минэкономразвития.
"Минкавказ был создан в 2014 году в первую очередь для финансирования северокавказских регионов по федеральным программам. Сейчас у нас выстроена другая система финансирования, запущены нацпроекты, поэтому можно считать, что министерство выполнило свою задачу и может быть ликвидировано", - сказала Тимофеева, которая представляет в Госдуме Ставропольский край.
Она добавила, что министерство достигло определенных успехов, и поблагодарила его сотрудников за работу, но при этом указала и на недостатки.
"У Минкавказа были определенные успехи. Всей команде - большое спасибо за работу. Но и было за что их критиковать. Эти люди сидели в Москве, за полторы-две тысячи километров от регионов, и пытались решать проблемы северокавказских республик. Министры - Лев Кузнецов, Сергей Чеботарев - не были выходцами с Кавказа. А здесь своя специфика, которую надо знать. В этом было слабое место ведомства", - заключила вице-спикер Госдумы.
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