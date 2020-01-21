Вице-спикер Госдумы назвала причину упразднения Минкавказа

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министерство по делам Северного Кавказа выполнило поставленные перед ним задачи, в связи с чем было упразднено, заявила РИА Новости вице-спикер Госдумы Министерство по делам Северного Кавказа выполнило поставленные перед ним задачи, в связи с чем было упразднено, заявила РИА Новости вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева

Ранее президент России Владимир Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли Минэкономразвития.

"Минкавказ был создан в 2014 году в первую очередь для финансирования северокавказских регионов по федеральным программам. Сейчас у нас выстроена другая система финансирования, запущены нацпроекты, поэтому можно считать, что министерство выполнило свою задачу и может быть ликвидировано", - сказала Тимофеева, которая представляет в Госдуме Ставропольский край.

Она добавила, что министерство достигло определенных успехов, и поблагодарила его сотрудников за работу, но при этом указала и на недостатки.