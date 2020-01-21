Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-21T21:16+0300
https://ria.ru/20200121/1563695467.html
Рошаль прокомментировал назначение Мурашко главой Минздрава
https://cdn21.img.ria.ru/images/156367/93/1563679321_0:277:2515:1692_1036x0_80_0_0_b7fa4f48d68c2efd47879a64e54a78c2.jpg
РИА Новости

Рошаль прокомментировал назначение Мурашко главой Минздрава

21:15 21.01.2020 (обновлено: 21:16 21.01.2020)
32664
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМихаил Мурашко
Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Назначенный главой Минздрава РФ Михаил Мурашко является эффективным менеджером и знает здравоохранение, заявил сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.
Мурашко во вторник был назначен министром здравоохранения РФ, ранее он возглавлял Росздравнадзор.
"Он эффективный менеджер, знает здравоохранение, он Росздравнадзор поднял. Я хочу пожелать ему успеха, но не завидую ему", - сказал Рошаль РИА Новости.
Он отметил, что Мурашко сам знает, на что следует обратить внимание в первую очередь, подсказки ему не нужны.
Здание Дома правительства РФ
Вчера, 20:06Формирование нового правительства
Объявлен состав нового правительства
110649120
Обсудить 4
Формирование нового правительстваМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФЛеонид РошальРоссияПолитика
Рекомендуем
Михаил Мурашко
Путин назначил Михаила Мурашко министром здравоохранения
Михаил Мурашко
Биография Михаила Мурашко
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства РФ
Путин сформировал новое правительство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
Эксперт оценил переназначение Лаврова и Шойгу
Здание Дома правительства РФ
Объявлен состав нового правительства
Женщина в защитной маске на железнодорожном вокзале Пекина, откуда множество людей отправляется домой на новогодние праздники. 21 января 2020
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
Ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков
Фалькова назначили министром науки и высшего образования
Ольга Любимова
Ректор Щепкинского училища оценил назначение дочери главой Минкульта
Сергей Кравцов
Эксперт прокомментировал назначение Кравцова главой Минпросвещения
Денис Майборода
Суд арестовал главу красноярского отделения Пенсионного фонда
Сергей Кравцов
В комитете Госдумы оценили назначение Кравцова главой Минпросвещения
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Эксперт прокомментировал переназначение Колокольцева главой МВД
Виктория Абрамченко
Биография Виктории Абрамченко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15В школе, где учился Мишустин, рассказали о юности премьер-министра
03:05В Роспотребнадзоре предупредили россиян о "зимних" клещах
02:54США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов
02:51Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
Лента новостейМолния