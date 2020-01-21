Рошаль прокомментировал назначение Мурашко главой Минздрава

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Назначенный главой Минздрава РФ Михаил Мурашко является эффективным менеджером и знает здравоохранение, заявил сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.
Мурашко во вторник был назначен министром здравоохранения РФ, ранее он возглавлял Росздравнадзор.
"Он эффективный менеджер, знает здравоохранение, он Росздравнадзор поднял. Я хочу пожелать ему успеха, но не завидую ему", - сказал Рошаль РИА Новости.
Он отметил, что Мурашко сам знает, на что следует обратить внимание в первую очередь, подсказки ему не нужны.