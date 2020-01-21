Мишустин отметил важность слаженной работы правительства

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новый глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что, несмотря на изменения состава кабинета министров, необходимо сохранить его слаженную работу.
"Сейчас, во время определенных организационных изменений, важно сохранить слаженную работу аппарата правительства, министерств и ведомств", - сказал Мишустин на заседании нового состава кабинета министров.
Во вторник вечером президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении нового кабинета министров.
Свои посты сохранили министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов, который перестал быть первым вице-премьером, глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минтранса Дмитрий Дитрих, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Владимир Колокольцев продолжит занимать кресло министра внутренних дел, Александр Козлов остался министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, а Константин Чуйченко перешел с должности вице-премьера на должность министра юстиции.
Новым главой министерства экономического развития стал губернатор Пермского края Максим Решетников, министром труда и соцзащиты - бывший замминистра финансов Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов ранее возглавлял Рособрнадзор. Михаил Мурашко сменил Росздравнадзор на кресло главы министерства здравоохранения. Главой Минкульта стала Ольга Любимова, занимавшая до этого в министерстве должность главы департамента кинематографии. Главой министерства науки и высшего образования стал ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков. Минспорт возглавил Олег Матыцин, который возглавлял Международную федерацию студенческого спорта. Минкомсвязи возглавил Максут Шадаев, который занимал до этого должность вице-президента Ростелекома по цифровым платформам.