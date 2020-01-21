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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-21T21:14+0300
https://ria.ru/20200121/1563695384.html
Мишустин отметил важность слаженной работы правительства
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РИА Новости

Мишустин отметил важность слаженной работы правительства

21:14 21.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новый глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что, несмотря на изменения состава кабинета министров, необходимо сохранить его слаженную работу.
"Сейчас, во время определенных организационных изменений, важно сохранить слаженную работу аппарата правительства, министерств и ведомств", - сказал Мишустин на заседании нового состава кабинета министров.
Во вторник вечером президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении нового кабинета министров.
Свои посты сохранили министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов, который перестал быть первым вице-премьером, глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минтранса Дмитрий Дитрих, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Владимир Колокольцев продолжит занимать кресло министра внутренних дел, Александр Козлов остался министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, а Константин Чуйченко перешел с должности вице-премьера на должность министра юстиции.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства
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Мишустин назвал приоритет работы нового правительства
Новым главой министерства экономического развития стал губернатор Пермского края Максим Решетников, министром труда и соцзащиты - бывший замминистра финансов Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов ранее возглавлял Рособрнадзор. Михаил Мурашко сменил Росздравнадзор на кресло главы министерства здравоохранения. Главой Минкульта стала Ольга Любимова, занимавшая до этого в министерстве должность главы департамента кинематографии. Главой министерства науки и высшего образования стал ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков. Минспорт возглавил Олег Матыцин, который возглавлял Международную федерацию студенческого спорта. Минкомсвязи возглавил Максут Шадаев, который занимал до этого должность вице-президента Ростелекома по цифровым платформам.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинПравительство РФРоссияПолитика
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