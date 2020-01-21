Биография Дмитрия Патрушева

Министр сельского хозяйства Дмитрий Николаевич Патрушев родился 13 октября 1977 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 1999 году окончил Государственный университет управления по специальности "Менеджмент".
2002-2004 годах учился в Дипломатической академии МИД России по специальности "Мировая экономика". Доктор экономических наук.
С 1999 по 2002 год работал в министерстве транспорта Российской Федерации.
В 2004 году поступил на работу в Банк внешней торговли (ОАО "Внешторгбанк", с 1 марта 2007 года - ОАО "Банк ВТБ"). С 2007 года занимал должность старшего вице-президента банка.
18 мая 2018 года указом президента РФ назначен министром сельского хозяйства Российской Федерации.
С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Российской Федерации.
21 января 2020 года Патрушев был переназначен министром сельского хозяйства.
С 2016 года является членом Совета директоров ПАО "Газпром".
Награжден орденом Почета (2016).
Общая сумма задекларированного дохода за 2018 год – 183,8 миллиона рублей.
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