Мишустин напомнил об ответственности правительства за нацпроекты

"Нам надо более активно реализовывать национальные проекты, чтобы люди почувствовали изменения в своей жизни в ближайшее время и вокруг себя. Надеюсь, что это будет не в отдельных городах, а будет происходить по всей стране", - сказал он на встрече с новым кабмином.