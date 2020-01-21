Мишустин напомнил об ответственности правительства за нацпроекты

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин призвал членов нового правительства активнее реализовывать нацпроекты, а также напомнил им о том, что все члены кабмина несут персональную ответственность за реализацию национальных целей развития.
Указ президента о назначении Мишустина премьером вышел в прошлый четверг, 16 января, после того как правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Ранее во вторник был назначен новый кабинет министров.
"Нам надо более активно реализовывать национальные проекты, чтобы люди почувствовали изменения в своей жизни в ближайшее время и вокруг себя. Надеюсь, что это будет не в отдельных городах, а будет происходить по всей стране", - сказал он на встрече с новым кабмином.
"Я хотел бы, чтобы вы, уважаемые члены правительства, именно этим руководствовались в принятии всех необходимых решений и не забывали, что все члены правительства несут персональную ответственность за реализацию национальных целей развития и национальных проектов", - подчеркнул Мишустин.