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Биография Евгения Дитриха
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РИА Новости

Биография Евгения Дитриха

21:10 21.01.2020
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© Фото : пресс-служба Министерства транспорта РФЕвгений Дитрих
Евгений Дитрих
© Фото : пресс-служба Министерства транспорта РФ
Евгений Дитрих. Архивное фото
Евгений Иванович Дитрих родился 8 сентября 1973 года в Мытищах Московской области.
В 1996 году окончил Московский инженерно-физический институт по специальности "Прикладная математика", в 1999 году – Высшую школу приватизации по специальности "Юриспруденция".
В 2000 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии труда и занятости Минтруда России по программе "Оценочная деятельность", в 2005 году – в Финансовой академии при правительстве Российской Федерации по программе "Финансовый менеджмент".
В 1995-1998 годах работал советником, заместителем начальника, начальником отдела Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом РФ.
С 1998 года по 2004 год был заместителем начальника, начальником отдела, заместителем руководителя департамента нормативно-методического обеспечения министерства имущественных отношений РФ.
C 2004 по 2005 год – заместитель директора департамента министерства экономического развития и торговли РФ.
В 2005-2012 годах занимал должность заместителя руководителя Федерального дорожного агентства.
В 2012-2015 годах – заместитель директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ.
В 2015 году был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
В 2015-2018 годах Дитрих занимал должность первого заместителя министра транспорта РФ. 18 мая 2018 года указом президента РФ Дитрих назначен министром транспорта Российской Федерации.
С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности министра транспорта РФ.
21 января 2020 года вновь переназначен на должность министра транспорта Российской Федерации.
Евгений Дитрих – член высшего совета партии "Единая Россия".
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2017).
Награжден орденом Почета. Отмечен почетной грамотой президента РФ.
Имеет благодарности президента РФ (2017) и правительства РФ (2009)
Удостоен нагрудного знака "Почетный работник транспорта России".
В 2019 году он был награжден медалью "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации" Министерства обороны РФ.
Декларированный годовой доход Дитриха за 2018 год составил 7,1 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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