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Биография Дмитрия Кобылкина
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РИА Новости

Биография Дмитрия Кобылкина

21:10 21.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкДмитрий Кобылкин
Дмитрий Кобылкин
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Дмитрий Николаевич Кобылкин родился 7 июля 1971 года в Астрахани в семье инженеров-геофизиков.
В 1993 году окончил Уфимский нефтяной институт (ныне Уфимский государственный нефтяной технический университет) по специальности "горный инженер-геофизик", в 2003 году – институт профессиональной переподготовки Уральской академии государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление".
Трудовую деятельность начал в геофизическом объединении "Шельф" в Геленджике.
С 1993 по 1994 года работал инженером комплексной геофизической партии в Тарасовском управлении геофизических работ Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
С 1994 по 1995 год был геологом Таркосалинской нефтегазоразведочной экспедиции.
В 1996-2001 годах занимал должности директора по персоналу, первого заместителя генерального директора ОАО "Пурнефтегазгеология". С 2000 года руководил разработкой Ханчейского месторождения и организацией нефтегазодобывающего производства.
В мае 2001 года Кобылкин был назначен генеральным директором ООО "Ханчейнефтегаз".
В 2002 году занял пост первого заместителя главы администрации Пуровского района ЯНАО.
В 2005 году избран главой муниципального образования Пуровский район.
В 2009 году Кобылкин был включен в кадровый резерв президента РФ.
В марте 2010 года по предложению президента РФ законодательным собранием ЯНАО Дмитрий Кобылкин был утвержден в должности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
12 марта 2015 года назначен исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
1 октября 2015 года депутатами законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Кобылкин избран губернатором ЯНАО.
18 мая 2018 года указом президента РФ был назначен министром природных ресурсов и экологии РФ.
С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии.
21 января 2020 года переназначен на должность министра природных ресурсов и экологии РФ.
Член бюро Высшего совета партии "Единая Россия".
Награжден орденом Дружбы (2015), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" (2012).
Имеет орден Святого благоверного князя Даниила Московского III степени Русской православной церкви (2015), ведомственные награды.
Женат, трое детей.
Декларированный годовой доход Кобылкина за 2018 год составил 47,5 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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