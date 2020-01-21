Биография Дмитрия Кобылкина

В 1993 году окончил Уфимский нефтяной институт (ныне Уфимский государственный нефтяной технический университет) по специальности "горный инженер-геофизик", в 2003 году – институт профессиональной переподготовки Уральской академии государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Трудовую деятельность начал в геофизическом объединении "Шельф" в Геленджике

С 1993 по 1994 года работал инженером комплексной геофизической партии в Тарасовском управлении геофизических работ Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

С 1994 по 1995 год был геологом Таркосалинской нефтегазоразведочной экспедиции.

В 1996-2001 годах занимал должности директора по персоналу, первого заместителя генерального директора ОАО "Пурнефтегазгеология". С 2000 года руководил разработкой Ханчейского месторождения и организацией нефтегазодобывающего производства.

В мае 2001 года Кобылкин был назначен генеральным директором ООО "Ханчейнефтегаз".

В 2002 году занял пост первого заместителя главы администрации Пуровского района ЯНАО.

В 2005 году избран главой муниципального образования Пуровский район.

В 2009 году Кобылкин был включен в кадровый резерв президента РФ.

В марте 2010 года по предложению президента РФ законодательным собранием ЯНАО Дмитрий Кобылкин был утвержден в должности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

12 марта 2015 года назначен исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

1 октября 2015 года депутатами законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Кобылкин избран губернатором ЯНАО.

18 мая 2018 года указом президента РФ был назначен министром природных ресурсов и экологии РФ.

21 января 2020 года переназначен на должность министра природных ресурсов и экологии РФ.

Награжден орденом Дружбы (2015), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" ( 2012 ).

Имеет орден Святого благоверного князя Даниила Московского III степени Русской православной церкви ( 2015 ), ведомственные награды.

Женат, трое детей.