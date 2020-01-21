Мишустин назвал приоритет работы нового правительства

"Хотел бы коротко сказать об основных направлениях нашей работы. Первое - это мы должны максимально быстро приступить к реализации тех задач, которые поставил президент в своем послании. Это демография, это, соответственно, поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, поддержка тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование - все то, что называется повышением уровня жизни наших людей", - сказал Мишустин.