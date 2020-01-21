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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-21T21:05+0300
https://ria.ru/20200121/1563694926.html
Мишустин назвал приоритет работы нового правительства
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РИА Новости

Мишустин назвал приоритет работы нового правительства

21:05 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с новым кабинетом министром назвал среди приоритетов его работы демографию, поддержку семей с детьми, качественное образование и здравоохранение.
Указ президента РФ Владимира Путина о назначении Михаила Мишустина премьером вышел в прошлый четверг, 16 января, после того как правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Ранее во вторник был назначен новый кабинет министров.
"Хотел бы коротко сказать об основных направлениях нашей работы. Первое - это мы должны максимально быстро приступить к реализации тех задач, которые поставил президент в своем послании. Это демография, это, соответственно, поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, поддержка тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование - все то, что называется повышением уровня жизни наших людей", - сказал Мишустин.
"Я думаю, что это наша самая главная задача, которая нас ожидает", - подытожил глава правительства.
Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию на прошлой неделе, озвучил целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых - сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до 7 лет.
Здание Дома правительства РФ
Вчера, 20:06Формирование нового правительства
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинПравительство РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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