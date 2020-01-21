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Биография Дмитрия Григоренко
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РИА Новости

Биография Дмитрия Григоренко

21:03 21.01.2020 (обновлено: 22:17 21.01.2020)
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© Фото : сайт ФНС РФДмитрий Григоренко
Дмитрий Григоренко
© Фото : сайт ФНС РФ
Дмитрий Юрьевич Григоренко родился 14 июля 1978 года в Нижневартовске Тюменской области.
В 2000 году окончил Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского государственного университета по специальности "юриспруденция" и Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента по специальности "финансы и кредит".
С октября 2000 года работал в налоговых органах.
В 2000-2003 годах работал специалистом 1 категории в налоговой инспекции № 4 по городу Краснодару.
В 2003 году – главный государственный налоговый инспектор Межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам № 2.
С 2003 года по 2004 год был главным государственным налоговым инспектором сводно-аналитического отдела Департамента налогообложения прибыли министерства Российской Федерации по налогам и сборам (ныне Федеральная налоговая служба).
В 2004-2006 годах - заместитель начальника аналитического отдела, начальник отдела налогообложения коммерческих организаций и налогового учета Управления налогообложения прибыли (дохода) Федеральной налоговой службы.
С 2006 года по 2008 год - начальник отдела администрирования налога на прибыль коммерческих организаций и налогового учета Управления администрирования налога на прибыль Федеральной налоговой службы.
В 2008-2012 годах – начальник отдела налога на прибыль и специальных налоговых режимов, заместитель начальника Управления налогообложения Федеральной налоговой службы.
В 2012-2013 годах – начальник Управления налогообложения Федеральной налоговой службы.
С августа по октябрь 2013 года – начальник Управления налогообложения юридических лиц Федеральной налоговой службы.
С октября 2013 года был заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.
21 января 2020 года президент РФ назначил Дмитрия Григоренко вице-премьером – главой аппарата правительства.
Дмитрий Григоренко имеет классный чин Действительного государственного советника Российской Федерации 2 класса.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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