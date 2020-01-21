Биография Дмитрия Григоренко

Дмитрий Юрьевич Григоренко родился 14 июля 1978 года в Нижневартовске Тюменской области.

В 2000 году окончил Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского государственного университета по специальности "юриспруденция" и Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента по специальности "финансы и кредит".

С октября 2000 года работал в налоговых органах.

В 2000-2003 годах работал специалистом 1 категории в налоговой инспекции № 4 по городу Краснодару.

В 2003 году – главный государственный налоговый инспектор Межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам № 2.

С 2003 года по 2004 год был главным государственным налоговым инспектором сводно-аналитического отдела Департамента налогообложения прибыли министерства Российской Федерации по налогам и сборам (ныне Федеральная налоговая служба).

В 2004-2006 годах - заместитель начальника аналитического отдела, начальник отдела налогообложения коммерческих организаций и налогового учета Управления налогообложения прибыли (дохода) Федеральной налоговой службы.

С 2006 года по 2008 год - начальник отдела администрирования налога на прибыль коммерческих организаций и налогового учета Управления администрирования налога на прибыль Федеральной налоговой службы.

В 2008-2012 годах – начальник отдела налога на прибыль и специальных налоговых режимов, заместитель начальника Управления налогообложения Федеральной налоговой службы.

В 2012-2013 годах – начальник Управления налогообложения Федеральной налоговой службы.

С августа по октябрь 2013 года – начальник Управления налогообложения юридических лиц Федеральной налоговой службы.

С октября 2013 года был заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.

21 января 2020 года президент РФ назначил Дмитрия Григоренко вице-премьером – главой аппарата правительства.

Дмитрий Григоренко имеет классный чин Действительного государственного советника Российской Федерации 2 класса.